Le plongeon synchronisé est le sport olympique le plus cool

C’est la victoire du matin. Au cours des deux prochaines semaines, nous écrirons chaque matin en semaine sur les Jeux olympiques de Tokyo. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Chaque fois que les Jeux olympiques se déroulent – ​​que ce soit les Jeux d’hiver ou d’été – un événement semble surgir auquel vous n’avez jamais vraiment pensé, mais il devient alors rapidement quelque chose dont vous ne pouvez pas vous détourner.

Pour moi, dans ces Jeux de Tokyo, ce sport est devenu le plongeon synchronisé et la finale du plongeon synchronisé sur plateforme messieurs d’hier m’a mis au bord de mon siège.

C’est quelque chose que je n’ai certainement pas vu venir il y a quelques jours à peine, mais je suis content que cela l’ait fait car toutes les différentes épreuves de plongeon synchronisé sont géniales.

Et oui, il y a beaucoup d’événements impressionnants aux Jeux olympiques – natation, gymnastique, handball en équipe et bien d’autres. Mais ce plongeon synchronisé est tellement sauvage.

La finale d’hier était une belle compétition sous pression qui a vu le britannique Tom Daley (qui a prononcé un excellent discours devant la communauté LGBTQ+) remporter enfin sa première médaille d’or alors que lui et Matty Lee faisaient équipe pour battre une équipe chinoise. L’or n’a été décidé qu’au dernier plongeon de la Chine, qui ressemblait à un plongeon plutôt impeccable. Tout le monde s’est ensuite tenu là en attendant que les numéros des juges soient publiés et quand ils l’ont été, Daley et Lee sont devenus fous, ce qui a été un moment formidable.

Maintenant, je connais très peu de choses sur le plongeon, mais ce que ces athlètes peuvent faire en plongeon synchronisé m’épate tout simplement. La plate-forme mesure 10 mètres de haut (un peu moins de 33 pieds) et deux plongeurs se tiennent juste au sommet de cette chose avant de se lancer dans un certain nombre de sauts et de torsions avant de toucher l’eau en même temps.

Le courage et le timing que tout prend m’épate. C’est une chose d’une beauté absolue et tout cela mène aussi à des photos assez incroyables.

Je veux savoir qui ces plongeurs entrent dans le monde synchronisé. Est-ce qu’ils voient juste quelqu’un d’autre s’entraîner et se disent : “Hé, tu veux plonger en même temps ?”

Je plaisante, bien sûr, car je sais que le processus est beaucoup plus complexe que cela.

Je suis juste impressionné par ce qu’ils peuvent faire et j’ai hâte de regarder la finale femmes plus tard ce soir (même si cela s’est déjà produit aujourd’hui et je ne veux pas voir de spoilers) et la finale du tremplin 3 mètres hommes demain .

Parce que oui, les règles du plongeon synchronisé.

