Le Plumpton Festival – The Place To Be En 1969

Dans les annales du rock, il existe certains lieux synonymes de festivals historiques, voire emblématiques, notamment vers la fin des années 60 et le début des années 70. Mais en mettant Woodstock et Glastonbury de côté, Plumpton était l’endroit où il fallait être.

Cela ne sonne peut-être pas tout à fait de la même manière, mais en 1969 et 1970, l’hippodrome de Plumpton près de Lewes, dans la campagne du Sussex, a accueilli les 9e et 10e Festivals nationaux de jazz et de blues. Ni l’un ni l’autre n’est devenu une partie du folklore rock, les line-ups des géants du rock actuels et futurs qui y ont joué ces week-ends du début août sont exceptionnels.

La fête de 1969

Organisé à partir de 1961 par Marquee Productions, la société sœur du célèbre club de rock londonien, le JB&P Festival (appelé à l’origine le National Jazz Festival) a été le précurseur de ce qui est devenu, et est toujours, le Reading Festival. Mais là où il avait été auparavant l’une des principales vitrines des artistes de jazz et de blues, en 1969, il ouvrait de plus en plus ses portes au guitar rock en plein essor. Sur la facture de cette année-là, Chris Barber était l’un des seuls artistes à arborer le drapeau de la brigade de jazz, comme il l’a fait l’année suivante, époque à laquelle il était en grande partie seul.

À l’origine, qui devait se tenir près de l’aéroport d’Heathrow à Londres, il a été transféré à Plumpton assez tard dans la journée, et les premières annonces avaient encore le site de West Drayton. Le vendredi soir de 1969, en tête de l’affiche, « The Pink Floyd » ; ils ont commencé avec “Set the Controls for the Heart of the Sun” et ont bissé avec “Interstellar Overdrive”. Parmi les groupes de soutien figuraient Soft Machine et un autre jazzer rare, Keith Tippett. Samedi après-midi, le scandaleux Bonzo Dog Band était en tête d’affiche avec l’aide de Roy Harper, un habitué du festival.

Samedi soir et les choses commençaient à se construire avec King Crimson, Oui, Aynsley Dunbar (qui continuerait à jouer du tambour avec Frank Zappa et les Mothers, Journey et Starship parmi de nombreux autres groupes) et le Spirit of John Morgan. Il y avait aussi beaucoup pour les amateurs de blues avec les deux Chicken Shack et les Groundhogs. Les têtes d’affiche de samedi étaient L’OMS, une semaine plus tard, ils allaient conquérir Woodstock avec leur mini-ensemble d’opéra Tommy et leur ensemble à Plumpton était très similaire à leur festival plus célèbre situé dans l’État de New York.

Le dimanche après-midi a été consacré à des sonorités folk plus douces avec l’exceptionnel Magna Carta à l’affiche et un rythme plus blues de Long John Baldry avec le magnifique Pentangle en tête d’affiche de l’après-midi. Pour la soirée, c’était une affaire plus rock, mais cela comprenait également le casting londonien de la comédie musicale Hair qui comprenait Marsha Hunt et Paul Nicholas. Il y avait Blodwyn Pig, le groupe de Mick Abraham depuis son départ de Jethro Tull et Keef Hartley qui, comme L’OMS, serait à Woodstock une semaine plus tard. Les têtes d’affiche étaient The Nice dont le troisième album était sur le point de sortir et deviendrait leur premier à figurer dans les charts, atteignant le n ° 3 au Royaume-Uni et comprenant leur entraînement de 12 minutes sur Bob Dylan‘s ‘She Belongs To Me’ qu’ils ont joué à Plumpton.

Les billets pour tout le week-end coûtaient 2,50 £ et, en ces temps non inflationnistes, le prix est resté le même en 1970. The Who et Pink Floyd ont tous deux été payés 600 £ pour leur apparition; Oui, The Straws et King Crimson ont tous reçu 25 £ chacun.

La fête des années 1970

En 1970 Sabbat noir étaient là, littéralement à trois semaines de leur percée dans le classement des singles au Royaume-Uni avec “Paranoid”, et, oui, ils ont fait ce numéro, et “Iron Man”. Wishbone Ash, se préparant à enregistrer leur premier album éponyme pour une sortie en décembre, a joué un set. Yes était présent, un an après leur premier album mais avec leur deuxième LP Time et un Word tout nouveau dans les magasins, et « I’ve Seen All Good People » sur leur setlist.

Puis il y avait Violet foncé, déjà deux ans dans leur vie d’enregistrement. Bénéficiant des éloges de leur nouvel album In Rock, ils ont signalé leur présence au festival en mettant le feu à leurs moniteurs pendant leur performance. Une semaine plus tard, ils figuraient dans le classement des singles avec “Black Night”.

Beaucoup d’autres ont également servi sur ce dixième projet de loi du National Jazz, Blues & Pop Festival, dont beaucoup de noms qui peupleraient les charts et les salles de concert du Royaume-Uni et au-delà dans les mois et les années à venir. Ils comprenaient Family, East of Eden, Juicy Lucy, Fat Mattress, Van Der Graaf Generator et Rory Gallagherdu groupe, Taste. Peter Green était là, quelques semaines seulement après son départ sensationnel de Fleetwood Mac. Ainsi était Chat Stevens, aux premiers stades de sa transformation de hitmaker pop à auteur-compositeur-interprète sensible, avec un set comprenant « Father and Son », « Lady d’Arbanville » et « Where Do The Children Play ». The Groundhogs, the Strawbs, Magna Carta, The Incredible String Band, Caravan, la liste est longue.

La programmation était vraiment une affaire très britannique avec peu de visiteurs d’outre-mer, mais comme le programme l’a déclaré ce dimanche après-midi, proposait “Des États-Unis, Turley Richards”. Loin d’être un grand nom à l’époque, le chanteur aveugle de Charleston, en Virginie-Occidentale, s’était fait un nom dans les clubs de New York et avait eu du succès aux États-Unis avec sa reprise de Bob Dylan‘s “Amour moins zéro/pas de limite”. Cinq ans plus tôt, il a sorti un album intitulé The Many Souls of Turley Richards qui comprend une toute première version de “Feelin Good”, qui a peut-être même précédé Nina simoneversion de , ou au moins été enregistré en même temps. En 1979, il s’agissait de la version originale de “You Might Need Somebody”, qui est devenu un grand succès pour Randy Crawford.

Certains ont peut-être économisé leur argent pour le célèbre Festival de l’île de Wight plus tard en ce mois mémorable d’août 1970, mais pour ceux qui ne l’ont pas fait, Plumpton était l’endroit où aller ce week-end.

