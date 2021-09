Le plus ardent défenseur du 2e amendement … pour CARTOONS ⋆ .

Facebook est une menace. Le COVID-19 est une menace. Le conservatisme est un cloaque. Ensemble, ces trois ingrédients ont créé un ragoût toxique de mort malveillante et de dévastation. Nous pouvons parler de toutes ces choses dans l’abstrait, regarder les chiffres et les statistiques, et sentir occasionnellement une bouffée de rhétorique séditionniste de droite. Mais je n’avais pas vraiment compris à quel point cette combinaison d’extrémisme de droite, de Facebook et d’un virus tueur était horrible jusqu’à ce que je devienne un habitué du subreddit des Herman Cain Awards. Cette série documentera certaines de ces histoires, nous sommes donc conscients de ce que l’autre côté fait à notre pays.

Le récit édifiant d’aujourd’hui est Dwight.

Non seulement était-ce un mème stupide, en supposant quoi, que le virus avait cessé de se propager?

Mais il ne peut même pas faire les maths correctement. Pour la colonne américaine, c’est un taux de mortalité de 4,16 %, ce qui aurait dû être tout à fait terrifiant. C’est un taux encore plus élevé de 4,4% du côté mondial.

Donc, le drapeau confédéré était tout au sujet de l’esclavage de Jésus ?

Nous devons lutter pour les droits constitutionnels de toutes les caricatures !

Je parie que vous ne republierez PAS !

Alors… Joe Biden est un criminel raté ?

C’est un nouveau.

Quelqu’un a-t-il été choqué que quelqu’un qui soutient le drapeau de la sédition soutienne l’acte de sédition ?

Je n’ai jamais vu de « comédie conservatrice » c’est-à-dire de la comédie.

Il ne laissera pas ces femmes de couleur communistes socialistes essayer de lui sauver la vie !

Euh, ben ça craint.

Phew. Survécu! Peut-être temps pour un peu de rédemption? Une semaine à l’hôpital avec des problèmes respiratoires n’aurait pas pu être amusant.

C’est sa réaction à survivre à un combat avec COVID? Attaquer Pelosi et la Chine ?

Certains d’entre eux sont si soudains. Il est à l’hôpital ! Une semaine plus tard, il est à la maison ! Messages mème idiot! BAM !

Six jours plus tard, il est parti, laissant derrière lui sa femme et ses deux enfants.

Il pensait qu’il avait survécu, qu’il était clair, qu’il pouvait recommencer à se moquer de la maladie et des politiciens exhortant tout le monde à vacciner, même les connards les plus racistes et sexistes d’entre nous. Toutes les personnes.

Au lieu de cela, il n’y a pas de rédemption. Pas de doublure argentée. Juste une autre famille dévastée essayant de comprendre “ce qui s’est passé” alors que la réponse était là depuis le début :

Écoutez ces femmes de couleur et Nancy Pelosi.

