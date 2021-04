Le plus bas de l’or à 1670 $ – 1680 $ tiendra ⋆ 10z viral

de Silver Doctors:

L’argent doit se rallier maintenant pour confirmer que quelque chose de plus inquiétant n’est pas dans les cartes …

par Michael Ballanger via Streetwise Reports

Quand j’étais un très jeune garçon, les écoliers n’étaient pas conduits à l’école ou à l’arrêt de bus; ils quittaient leurs maisons à pied, généralement en groupes, les garçons plus âgés étant chargés de s’occuper à la fois des plus jeunes et des filles, de peur qu’ils ne se perdent.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Dans mon cas, j’ai dû parcourir environ trois miles sur l’accotement de Airport Road, avec des voitures, des bus et des camions qui grondaient sur leurs trajets quotidiens, à côté d’un fossé de taille que chaque printemps était rempli à ras bord d’un torrent de six pieds de profondeur. des eaux de crue qui ont jailli vers Etobicoke Creek à plusieurs kilomètres de là. Étant un jeune fouet curieux, avant que la neige fondante n’ait une chance de dégeler complètement et de transformer le fossé gelé en mini-rapides, un peu comme la rivière Niagara, j’avais l’habitude de construire des mini-barrages avec de la boue, de la glace et de la neige pour essayer de bloquer le filet d’eau, comme je le regarderais dans l’encyclopédie Mum gardée dans le salon.

Hélas, peu importe à quel point j’étais industrieux ni la densité des matériaux, rien ne pouvait jamais empêcher cette eau de se frayer un chemin en aval. Soit il ramperait sur les bords de mon obstruction intelligemment conçue, soit il se frayait un chemin vers l’avant, emportant avec lui des éclats de bois, de boue et de glace.

Je me suis souvenu de ce week-end dernier en allant faire un tour dans les lacs Kawartha. En traversant la petite ville de Buckhorn, la glace fondante du lac Buckhorn tombait en cascade dans une chute rocheuse dans Lower Buckhorn, faisant un tel vacarme que vous pouviez à peine entendre la personne assise sur le siège du passager vous dire de «ralentir le **** ! » Comme je suis enclin à le faire, j’ai été poussé à des analogies avec les marchés financiers, et en regardant ce mur d’eau tonitruant s’écraser sur tout sur son passage, ce qui m’est venu à l’esprit était comment ce mur tonitruant d’argent de relance lancé sur l’économie américaine et le système financier pourrait un jour empêcher une vague d’hyperinflation dévastatrice dans son sillage.

En creusant profondément dans mon sac de trivia sur les marchés économiques et financiers, je trouve qu’il n’y a tout simplement aucun montant de «gain de productivité» qui peut compenser la pression massive exercée sur les prix, et peu importe ce que l’ancien vendeur d’actions Jerome Powell vous dit, Fed la politique n’a qu’une seule préoccupation (comme dans «maître»), et c’est le système bancaire.

Le regretté Richard Russell, dont les «Dow Theory Letters» étaient ma «bible» de marché pendant plus de 30 ans, jusqu’à son décès il y a six ans, avait l’habitude de toujours dire à ses lecteurs de «suivre l’argent». C’était particulièrement vrai lorsqu’il a parlé de la politique de la Fed. S’il vivait et écrivait aujourd’hui, il désignerait sûrement le système bancaire comme les bénéficiaires ultimes de ces largesses larcin accordées aux détenteurs de garanties bancaires par le biais de l’achat d’obligations de la Fed et des interventions gouvernementales. Après tout ce qui a été dit et fait depuis que ces actions insidieuses REPO ont commencé à la fin de 2019, c’est l’immobilier résidentiel qui a été soufflé dans une bulle de taille et de proportion épiques, avec des pays comme le Canada et l’Australie ouvrant la voie en matière de “ bouillonnement ”. “

Ici, dans ma province natale de l’Ontario, il est impossible de s’offrir une maison unifamiliale pour moins de 500 000 $, et n’importe où dans la région du Grand Toronto (RGT), 1 000 000 $ vous donne un timbre-poste. Malheureusement, ce sont les immigrants riches qui achètent toutes les terres, les Canadiens de deuxième et de troisième génération comptant sur l’aide financière des parents ou des grands-parents pour posséder un logement. L’intention nette des politiques pro-inflation de la Banque du Canada est de protéger les garanties qui sous-tendent les hypothèques, car les travailleurs n’ayant plus besoin de s’asseoir dans la cabine de pétri à côté d’un collègue qui tousse, l’immobilier commercial est en grande difficulté. Ainsi, tant que le logement reste dynamique, le trou béant du bilan représenté par la fuite des portefeuilles de prêts commerciaux peut être bouché au moins pendant un certain temps. Sinon, il n’y a rien de bon dans un marché du logement qui oblige les jeunes familles à s’endetter pour le reste de leur vie juste pour avoir un toit au-dessus de leurs têtes.

La seule façon dont cela se joue, c’est avec les salaires. Le salaire moyen des travailleurs des pays dont les planificateurs centraux font la promotion de valeurs de garantie bancaire plus élevées va augmenter considérablement pour accroître l’accessibilité et la facilité de service. Et c’est là que réside le piège des décideurs politiques du monde entier. Les 1% qui possèdent toutes les actions et obligations, tout l’immobilier et toutes les banques du monde entier vont devoir faire face à une journée de prise en compte du marché du travail, et la dernière fois que nous avons vu des revendications salariales incontrôlables, c’était dans les années 1970. À savoir, c’est la «stagflation» des années 1970 qui a vu une croissance économique modérée contre une hausse rapide des prix qui a poussé l’or et l’argent (et le cuivre et le pétrole) dans la stratosphère. Et il n’y a aucune quantité de bois, de boue, de glace et de neige qui puisse empêcher ce torrent d’inflation de se diriger vers Etobicoke Creek.

Les prix de l’or ont un peu mieux agi depuis que j’ai appelé le premier creux le 9 mars à 1680 $, puis à nouveau le 30 mars, au même niveau de prix. Malgré le fait que j’ai retiré deux bons métiers de ces rebonds de 70 $ qui ont aidé à éloigner le loup, je ne suis pas si «heureux». Alors que beaucoup d’entre vous seront consternés de lire ceci, je suis préoccupé par les métaux précieux qui se tournent vers la seconde moitié de 2021. Plutôt que de regarder l’écorce, je suis obligé de me lever au-dessus des arbres et de regarder la forêt en dessous de moi. afin de faire une évaluation rationnelle de l’état actuel des métaux précieux, compte tenu de la dure réalité de la situation.

Nous voici, au printemps 2021, après que des trillions et des trillions de faux dollars de relance ont été injectés dans le système, avec un autre 3 trillions de dollars de «dépenses d’infrastructure» (gérées par les banques, bien sûr) qui se profile à l’horizon, et l’or se situe à 16,5% de son niveau record. L’argent se négocie à environ 50% de son plus haut de 2011 malgré une demande massive et des prélèvements physiques. En fait, si l’on en croit les experts, les prélèvements physiques d’or et d’argent sont à des niveaux records. Donc, si tel est le cas, pourquoi, s’il vous plaît, dites-le, aucun de ces métaux monétaires n’a-t-il atteint des niveaux records?

L’huile et le boîtier sont en mode de récupération complète; Bitcoin est à près de 60 000 $ par pièce; les stocks sont à des niveaux records; la technologie est en plein essor, mais les deux actifs historiques de valeur refuge, avec des rôles de 5 000 ans en tant que «gardiens de la richesse», ne semblent pas pouvoir monter quoi que ce soit ressemblant vaguement à un rallye durable. Depuis le sommet de l’or en août dernier, nous nous sommes vautrés dans le fauteuil du dentiste pour un canal radiculaire de huit mois (sans novocain), devant écouter des têtes de bulles ignorantes se vanter de leur nouveau Tesla sans conducteur de 100000 $, payé avec leurs gains de crypto-monnaie qui paient également pour le travail de réparation de 30 000 $ causé lorsque la Tesla sans conducteur s’est enfoncée dans un camion de pain. «Maddening» est un euphémisme.

En savoir plus @ SilverDoctors.com