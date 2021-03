Barack Obama et Bruce Springsteen remercient leurs femmes d’avoir aidé à guider leur cheminement spirituel et émotionnel à travers la paternité.

Dans le dernier épisode de leur podcast Spotify, «Renegades: Born in the USA», le duo réfléchit à la façon dont leurs propres pères n’étaient pas les meilleurs modèles, ce qui présentait de nombreux défis personnels alors qu’ils développaient leur identité de papas.

« Je pense que c’était la question, » Suis-je capable de ne pas décevoir? « » Springsteen a dit de ses doutes avant de devenir père, par PEOPLE. « Vous n’êtes jamais complètement sûr, je suppose, mais après la naissance des enfants et vous commencez à trouver les ressources que vous avez en vous. »

Obama a noté que «le point d’ancrage le plus important au fil des ans a été nos familles». L’ancien président partage ses filles Sasha, 19 et Malia, 22 ans, avec femme Michelle obama. Springsteen et sa femme Patti Scialfa avoir trois enfants adultes, des fils Evan et Sam, et fille Jessica.

Malia Obama, Sasha Obama, belle-mère Marian Robinson, Michelle Obama et Barack Obama. (Photo par Olivier Douliery – Piscine / .)

«Michelle et Patti nous ont également fait le plus beau cadeau de notre vie; la chance d’être pères », a déclaré Obama. «Faire l’expérience des joies, des épreuves et de la profonde humilité d’être mari et père.»

Obama a déclaré que lorsque sa plus jeune fille Sasha est née, il avait le sentiment que «l’amour d’être père n’était pas quelque chose sur lequel je devais travailler».

«C’était physique, c’était émotionnel, spirituel, vous savez… l’attachement à mes enfants que je ressentais entièrement et complètement. Et je… me suis dit: «D’accord. Si la base est l’amour inconditionnel. J’ai ça »», a ajouté Obama.

Lorsque leurs enfants étaient plus jeunes, la femme de Springsteen lui a dit de limiter ses heures tardives ou il passerait à côté de certains des moments les plus magiques de la vie de leurs enfants.

«Elle vient juste de venir me voir et elle me dit: ‘Tu sais, tu n’as pas à te lever. Mais si vous ne le faites pas, vous allez le manquer… Ils sont à leur plus belle à ce moment du matin, et vous ne le verrez jamais. OK, je pense que je ne veux pas rater ça. Vous connaissez? Alors j’ai dit: « Qu’est-ce que je vais faire? » Elle dit: «Vous allez préparer le petit-déjeuner». … Et euh… elle avait raison à propos des enfants. Si je les voyais le matin, c’était presque comme si je les avais vus toute la journée. Et si je les manquais le matin, vous ne pourriez jamais tout à fait compenser cela pour une raison quelconque.

(ancien) président américain Barack Obama décerne la médaille présidentielle de la liberté au chanteur, auteur-compositeur et légende du rock and roll Bruce Springsteen. (Photo par Chip Somodevilla / .)

Obama a également rappelé qu’au cours des premières années de sa carrière politique, sa femme avait dû lui rappeler de réserver du temps pour leurs filles.

«Le défi de la paternité pour moi était la nature de mon travail épuisant, tout absorbant, et me faisait souvent sortir de la ville», a déclaré Obama. «Et du point de vue de Michelle, dans lequel la famille n’était pas seulement une question d’amour, ce n’était pas seulement une question d’être présente quand vous êtes là, mais c’était une question d’être physiquement présente parce que vous avez fait des choix et organisé votre vie pour que vous pouvez être plus avec votre famille. »

Une fois devenu président des États-Unis, Obama a pris le temps de dîner avec sa famille tous les soirs où il était à la Maison Blanche.

« J’ai un trajet de 30 secondes et je viens donc de mettre en place une règle, je dîne avec mon équipage à 18h30 tous les soirs sauf si je voyage », a expliqué Obama. «Et je vais m’asseoir là et je vais être entièrement absorbé par des histoires sur les garçons ennuyeux, l’étrange professeur et le théâtre à la cafétéria.

Les dîners de famille, a déclaré Obama, l’ont empêché de devenir «cynique ou désespéré».

«Dans un métier où je suis quotidiennement confronté au chaos, au chaos, à la crise, à la mort, à la destruction, aux catastrophes naturelles… je dis toujours que le degré auquel Michelle et ces filles m’ont sacrifié et m’ont élevé… m’a empêché de devenir cynique désespéré », a déclaré Obama, ajoutant que sa famille« m’a rappelé pourquoi je faisais ce que je faisais ».

La paternité lui a donné une leçon précieuse, à savoir que chaque enfant «est juste magique à sa manière», a partagé Obama avec Springsteen.

«Une branche va germer quand elle va germer. Et une fleur éclatera quand elle éclatera », a-t-il poursuivi. «Et vous roulez simplement avec ce déroulement, ce déploiement de qui ils sont à l’aise – il suffit de les découvrir, plutôt que de se sentir comme si c’était un projet, n’est-ce pas?»

