BTS V a décroché une victoire majeure dans une cérémonie de remise des prix internationale en tant que «roi de la K-pop» pour 2021, établissant officiellement sa position de «principale idole de la K-pop».

Les Global Nubia Awards 2021 ont présenté une liste d’icônes de la K-pop de renommée mondiale en tant que nominés pour le titre prestigieux, notamment Jackson Wang de GOT7, BTS Jungkook, la star de ‘True Beauty’ Cha Eunwoo et plus encore.

V alias Kim Taehyung qui a mis en sac d’innombrables titres de médias du monde entier, y compris, mais sans s’y limiter, » l’as de la K-pop « , » la religion des recrues « , » l’icône mondiale de la K-pop « , » la fée à guichets fermés « , sera désormais connu en tant que « Roi de la K-pop » décerné par Global Nubia Awards 2021.

Un aperçu de la victoire de BTS V aux Global Nubia Awards 2021

BTS V est devenu le vainqueur parmi un certain nombre de stars acclamées de la K-pop, décrochant le titre K-pop Idol Of The Year Male (King Of Kpop). Parmi les candidats au prix figuraient BTS Jimin, Baekhyun d’EXO, Jackson Wang de GOT7, Cha Eunwoo d’Astro, BTS Jungkook, BTS Jhope, EXO Sehun, BTS Suga et Taemin de SHINee.

La liste complète des Global Nubia Awards 2021 expliquée

Avec BTS V, Jhope, le « danseur as » de BTS, a remporté le prix du meilleur danseur masculin au monde (King Of Dance). Consultez la liste complète des gagnants des GNA 2021 ci-dessous.

Meilleur joueur du monde (Roi du football)

Lionel Messi a remporté le titre de « Meilleur joueur du monde (roi du football) ».

Acteur mondial de l’année

L’idole chinoise Xiao Zhan a remporté le prestigieux prix de l’acteur mondial de l’année.

Actrice mondiale de l’année

L’actrice turque Hande Erçel a remporté le prix de l’actrice mondiale aux GNA 2021.

Meilleur danseur masculin du monde (King Of Dance)

Jung Hoseok, alias BTS J-hope, a remporté le titre convoité de « Meilleur danseur masculin du monde au GNA 2021.

MVP mondial (King Of Basketball)

Giannis Antetokounmpo a décroché le titre de MVP mondial.

Groupe pop de la décennie

La légende de la pop nominée aux Grammy BTS a remporté le prix Pop Band Of The Decade.

Meilleure danseuse du monde (Reine de la danse)

La célèbre chanteuse de Twice, Momo Hirai, a remporté le prix féminin de la meilleure danseuse du monde.

Groupe K-pop de l’année

Le groupe féminin ultime de JYP TWICE a remporté le trophée du prix du groupe K-pop de l’année.

Personnalité Internet de l’année

Khaby Lame a remporté le titre de Personnalité Internet de l’année.

Idole de l’année K-pop masculine (King Of Kpop)

Kim Taehyung alias BTS V a remporté le prix de la meilleure idole masculine alias King of K-pop dans GNA 2021.

Idole de l’année K-pop féminine (Reine de la Kpop)

Lisa est l’idole officielle de la K-pop de l’année, alias la reine de la K-pop.

Artiste mondial de l’année

La crooner de « Good 4 U », Olivia Rodrigo, a été nommée Artiste mondiale de l’année au GNA 2021.

Les fans célèbrent la victoire majeure de BTS V en tant que «roi de la K-pop» officiel

Les fans de BTS V ont célébré la reconnaissance majeure du chanteur lors de l’International Award Show. Parlant du dernier insigne d’accomplissement de BTS V, un fan s’est évanoui : « Votre courage, votre cœur sincère et votre talent sont votre couronne et vous le portez comme un ROI. Félicitations Taehyung Idole K-pop de l’année aux Global Nubia Awards 2021 ! »

Un deuxième fan a écrit : « Kim Taehyung a remporté le prix Kpop Idol of the Year (King of K-Pop) aux Global Nubia Awards 2021 (GNA 2022). Il est vraiment un tel roi mondial en effet. C’est une légende. Nous sommes si fiers de toi Taehyungie.

Votre courage, votre cœur sincère et votre talent sont votre couronne et vous le portez comme un ROI Félicitations Taehyung

Kim Taehyung a remporté le prix Kpop Idol of the Year (King of K-Pop) aux Global Nubia Awards 2021 (GNA 2022). Il est vraiment un tel roi mondial en effet. C’est une légende. Nous sommes si fiers de toi Taehyungie. Félicitations Taehyung !

