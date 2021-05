“Le plus difficile est de battre l’Atlético”

20/05/2021 à 20:46 CEST

Alberto Teruel

La 37e journée a laissé le Real Valladolid blessé mortellement. Après la défaite face à la Real Sociedad par un résultat de 4-1, l’équipe de Valladolid a été reléguée à la dix-neuvième position du tableau. À un jour de la fin de la saison, ses options pour rester dans l’élite du football espagnol sont plus compromises que jamais.

Le jour du match 38, le stade José Zorrilla accueillera un Atlético de Madrid qui disputera le titre. Sergio González, entraîneur de Valladolid, est passé par les microphones d’Onda Cero pour commenter cette difficile confrontation.

L’ancien joueur de l’Espanyol a avoué que la défaite contre la Real Sociedad avait été un véritable coup dur au niveau mental. “Nous le portons avec douleur, chagrin et tristesse. Je n’ai pratiquement pas dormi depuis deux jours parce que nous étions sûrs que nous allions l’obtenir mais nous voyons encore un peu de lumière au bout du tunnel. “

S’il est vrai que le Real est une équipe supérieure sur le papier, la descente aux enfers de Valladolid a été une conséquence des matchs récents. “Nous n’avons pas réussi. C’est très dur, je suis resté chez moi car je comprends qu’il y a des gens qui ne veulent pas me voir. En fin de compte, je suis le plus responsable de ce qui s’est passé, fait partie de la profession », a avoué le technicien.

Difficile mais pas impossible

Pour atteindre l’objectif du salut, Valladolid ne dépend pas de lui-même. En cas de battre l’Atlético, ils devront attendre que Huesca perde et qu’Elche ne gagne pas. “Des trois choses dont nous avons besoin, la plus difficile est la nôtre, pour battre l’Atleti. Nous n’avons gagné qu’un seul match au deuxième tour. Nous avons toujours une dignité professionnelle et c’est ce que nous devons faire maintenant. “

Bien que considérant que les chances que ce carambole ait lieu sont minces, Sergio assure que son équipe cherchera la victoire. “Reflétant que nous voyons cela très difficile, c’est presque comme si vous gagniez à la loterie. Nous sommes des professionnels et nous voulons terminer par une victoire », précise le sélectionneur.