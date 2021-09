Le plus grand arbre du monde, le ‘General Sherman’ menacé par les incendies de forêt en Californie, voici pourquoi

Le General Sherman est le plus grand arbre du monde en termes de volume et d’existence dans le bosquet de séquoias de la forêt géante du parc national (Photo: . image)

L’incendie et le paradis de la colonie – deux incendies de forêt en Californie brûlent dans le parc national de Sequoia dans la Sierra Nevada. L’endroit abrite certains des plus grands arbres connus au monde. Le général Sherman, le plus grand arbre du monde, est également menacé et les pompiers s’efforcent de sauver l’arbre de l’incendie. Un rapport de l’Associated Press révèle que bien que les séquoias soient résistants au feu, l’intensité des incendies de forêt peut être trop forte pour les arbres, laissant les arbres en feu.

Qu’est-ce qui fait du général Sherman le plus grand arbre du monde ?

Le General Sherman est le plus grand arbre du monde en termes de volume et d’existence dans le bosquet de séquoias de la forêt géante du parc national. Les estimations récentes indiquent que le General Sherman a environ 2 200 ans et mesure 275 pieds de haut (plus haut que la tour penchée de Pise). Il a un diamètre de 36 pieds à la base et un diamètre de 17,5 pieds à partir de 60 pieds au-dessus de la base.

Parc national de Sequoia : feux de forêt

Il est dit que les incendies de forêt de gravité faible à modérée dans le parc national de Sequoia brûlent tous les 6 à 35 ans environ, a noté le NPS (National Park Service). Des incendies occasionnels dans la région ont creusé des trous dans la canopée de la forêt, ce qui a permis aux semis de pousser. Le personnel du parc a estimé que moins de 10 pour cent des grands séquoias ont été détruits en raison de leur faible gravité. Et environ 34% sont morts à cause d’un incendie grave.

L’incendie du château qui a commencé en août (2020) dans la partie reculée de la forêt nationale a brûlé quelque 171 000 acres, suivis de plus de 9 530 acres de bosquets de séquoias géants sur le US Forest Service, l’État de Californie, le National Park Service Tulare County et des terres privées. Dans l’ensemble, cela a brûlé toute la zone qui représente un tiers de toute la zone de plantation de séquoias à travers la Sierra Nevada. Cette zone est le seul endroit au monde où les séquoias géants poussent naturellement, a noté NPS. Les séquoias géants sont placés dans le parc national depuis des milliers d’années et, sur la base d’estimations, il y a au moins 2 000 arbres de ce type dans le parc. Les pompiers enveloppent maintenant la zone couverte par les plus grands arbres du monde, suivis d’autres à l’aide de couvertures en aluminium ignifuges sur les bases des arbres afin de sauver les arbres.

