Le plus grand atout de Liverpool prouvé à nouveau après que Milan offre une double admission

Le capitaine remplaçant et le manager de l’AC Milan ont tous deux loué le plus grand atout de Liverpool après avoir admis avoir été submergé par les Reds.

Liverpool a lancé sa campagne de Ligue des champions avec une victoire 3-2 sur AC Milan le mercredi soir. Remis au proverbial “groupe de la mort” qui comprend également l’Atletico Madrid et le FC Porto, trois points à Anfield étaient presque un must.

Et la victoire est ce que l’équipe de Jurgen Klopp a finalement réalisé malgré avoir dû revenir par derrière après la pause.

Liverpool a dominé la grande majorité du match, mais pendant une brève période de cinq minutes avant la mi-temps.

Milan a profité d’une défense laxiste du côté droit des Reds, égalisant d’abord les scores puis prenant la tête grâce respectivement à Ante Rebic et Brahim Diaz.

Mais à part ce sort, Liverpool a toujours regardé l’équipe dominante et aurait pu être hors de vue au début du match.

Les soirées européennes à Anfield sont devenues légendaires. Leur capacité à générer une atmosphère bruyante et un tempo implacable des onze qui prennent le terrain s’est souvent combinée pour épater les équipes.

Poussé par la foule bruyante, l’équipe de Klopp a menacé de le faire mercredi. Ils ont inscrit 13 tirs au cours des 15 premières minutes et auraient été deux buts au bon si Mohamed Salah avait converti son penalty.

Et s’exprimant après le match, le capitaine remplaçant Davide Calabaria a admis que le départ rapide de Liverpool et le rythme plus élevé ont laissé Milan lutter pour rester dans le match.

“Liverpool a commencé très fort”, a déclaré Calabria à Sky Sport Italia (via ThisIsAnfield). “Vous pouvez voir qu’ils sont habitués à un rythme différent et qu’ils sont l’une des meilleures équipes au monde. Ils ont des joueurs formidables dans tous les domaines.

“C’était un match difficile et presque comme plusieurs matchs en un. Nous n’avions pas peur, nous luttions juste pour maîtriser la situation.

«Nous l’avons fait et avons inversé le jeu. Mais j’ai fait des erreurs et j’aurais dû être plus concentré pour éviter d’encaisser ces deux buts.

Le manager de Calabaria – Stefano Pioli – a fait écho à ces pensées en faisant référence à l’atmosphère d’Anfield et à « l’intensité » de Liverpool.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, fait une référence élogieuse à Emma Raducanu

Pioli admet que Liverpool a dépassé Milan

“Liverpool avait une qualité et une intensité supérieures au cours des 20 à 25 premières minutes”, a ajouté le manager. « Le regret, ce sont les deux buts encaissés en début de seconde période, mais c’est le niveau.

« En termes d’intensité et de qualité, un match comme celui-ci nous fera beaucoup grandir. L’équipe était motivée et, en vérité, nous nous attendions à un bon départ des adversaires. [We were] trop statique.

“Ensuite, l’environnement, le match, la qualité et l’intensité des adversaires nous ont mis en difficulté.”

LIRE LA SUITE: L’honnête Jurgen Klopp dit qu’il pensait que l’homme de Liverpool « partirait en été »