Le plus grand avion du monde termine son deuxième vol

Stratolaunch a franchi une autre étape dans sa objectif de réaliser des véhicules hypersoniques civils. Ce jeudi, la compagnie a réalisé le deuxième vol est de son véhicule le plus cyclopéen: c’est précisément le plus gros avion du monde par sa taille. C’est un avion avec un double fuselage, ce qui signifie qu’il a deux corps qui sont joints par les ailes. D’un bout d’aile à l’autre, il mesure 117 mètres, ce qui signifie qu’il est aussi long qu’un terrain de football. A volé pour trois heures et quatorze minutes sur le désert de Mojave pour 14000 pieds de haut, bien qu’il soit capable de voler jusqu’à 17000 pieds de haut, quelque chose qu’il a déjà démontré lors de son premier vol.

Selon StratoLaunch, le vol réussi a confirmé les performances et les capacités de l’avion, ce qui valide également le meilleur rendu à l’avion depuis ses premiers vols.

Le directeur de la technologie a expliqué que «Stratolaunch amène les États-Unis à devenir le leader du marché hypersonique. Notre vol d’aujourd’hui nous rapproche encore plus de notre promesse de fournir le premier service de vol hypersonique au monde. “