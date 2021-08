Le plus grand bit d’échange crypto de Corée du Sud devient le premier à demander une licence après avoir sécurisé un compte bancaire

des échanges

Le plus grand upbit d’échange cryptographique de Corée du Sud devient le premier à demander une licence après avoir sécurisé un compte bancaire

Le principal échange de crypto-monnaie sud-coréen Upbit est devenu le premier à demander une licence dans le pays, a rapporté une publication locale. L’échange a également sécurisé un compte bancaire auprès de la K-Bank lui permettant d’accepter officiellement les dépôts et les retraits en fiat coréen (KRW).

La Financial Intelligence Unit (FIU) de la Financial Services Commission a déclaré qu’Upbit avait soumis un rapport conformément à la loi spéciale sur son site Web. Selon la loi spéciale, les entreprises de crypto-monnaie doivent répondre aux exigences, y compris la confirmation de l’émission du compte de dépôt et de retrait de vérification du nom réel et une certification du système de gestion de la sécurité de l’information (SMSI).

“Nous avons déposé un rapport d’activité sur les actifs virtuels auprès du Financial Intelligence Service”, a déclaré un responsable de Dunamu, l’opérateur d’Upbit.

Une fois qu’un rapport a été soumis à la CRF, le Service de surveillance financière examine les exigences de déclaration et, dans un délai maximum de 3 mois, la CRF notifie si une entreprise est acceptée ou non.

La décision d’Upbit a d’autres échanges suivant ses traces avec Doh Gyu-sang, vice-président de la Commission des services financiers lors de la réunion de la commission des affaires politiques de l’Assemblée nationale, déclarant: “Il est prévu qu’un ou deux échanges de crypto-monnaie feront rapport aux autorités (en tant qu’actif virtuel opérateurs) en août.

Bithumb et Coinone, qui ont un partenariat bancaire avec Nonghyup Bank, et Coinone, qui s’est associé à Shinhan Bank pour des comptes de dépôt et de retrait en nom réel, pourraient être les prochains sur la liste.

Selon les autorités financières, il existe actuellement 61 bourses de crypto-monnaie en activité en Corée du Sud, avec 20 entreprises ayant obtenu l’ISMS et 22 entreprises soumises au filtrage ISMS.

Au milieu de cela est également venu le rapport selon lequel le régulateur des services financiers envisage de fermer environ 11 échanges de crypto-monnaie pour avoir participé à des activités illégales et utilisé des comptes bancaires collectifs frauduleux.

Selon des informations locales, le régulateur envisage de refuser à ces bourses anonymes l’autorisation de desservir le marché sud-coréen.

Au cours de la dernière année, le chien de garde a renforcé sa surveillance du secteur, dont l’effet a été principalement observé sur les bourses de petite et moyenne taille.

Les bourses sud-coréennes ont en fait jusqu’au 24 septembre pour satisfaire à toutes les exigences du FSC et obtenir une licence du régulateur. DooWanNam, co-fondateur de StableNode et Asia BD au protocole DeFi MakerDAO a déclaré :

« Le gouvernement coréen est choqué de voir à quel point si peu d’échanges coréens sont prêts pour la licence… Techniquement, aucun n’est prêt, et bien sûr, le gouvernement ne veut pas tous les fermer et créer le chaos, créant ainsi plusieurs marges de manœuvre.

Les marges de manœuvre concernent la sécurité et les exigences KYC permettant aux bourses de continuer à fonctionner malgré l’absence de compte bancaire.

«Le gouvernement assouplit les exigences et permet à beaucoup de continuer à fonctionner. Dans l’ensemble, le gouvernement ne veut pas être blâmé pour leur fermeture, surtout quand c’est une période politiquement sensible.

