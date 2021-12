Le plus grand brownie comestible au monde avec 20 000 MG de THC sera vendu

Demain, c’est la Journée nationale du brownie et certaines personnes célébreront en prenant une bouchée du plus gros cannabis comestible au monde !!!

La gâterie cuite au four – qui vous rendra assurément super cuit – a été préparée la semaine dernière par une équipe de 5 personnes et a pris une journée complète. Le brownie fait pencher la balance à 850 livres et contient 20 000 mg de THC. Pour ceux qui n’en consomment pas, 10 mg de marijuana suffisent pour vous faire planer assez haut… donc une gorgée de cette chose suffira amplement.

En ce qui concerne les ingrédients les plus ennuyeux – 1 344 œufs, 81 livres de farine, beaucoup, beaucoup de sucre et bla bla bla … vous allez être au septième ciel.

Ryan Crandall, chef de produit chez MariMed, a déclaré à TMZ… « Nous voulions faire quelque chose de grand pour célébrer le lancement de notre gamme de produits de boulangerie infusés Bubby’s Baked, et ce qui pourrait être plus grand que le plus grand brownie au cannabis au monde. »

Il n’exagérait pas… il est si gros que le brownie sera vendu et distribué en morceaux aux patients médicaux du Massachusetts.

Nous sentons qu’une alerte grignotines à l’échelle de l’État arrivera demain !