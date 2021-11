Le plus grand but de tous les temps ? Les 15 buts les plus populaires sur YouTube dont Lionel Messi et Zlatan Ibrahimovic

Le plus grand but de tous les temps ? Demandez à n’importe quel fan de football et vous obtiendrez probablement une réponse différente à cette question séculaire.

Mais Livefootballtickets.com a peut-être trouvé comment résoudre enfin le débat : quels sont les objectifs les plus populaires sur YouTube et combien chaque vidéo a-t-elle généré ?

GETTY

Zlatan Ibrahimovic occupe deux des places du top 5

Le tableau ci-dessous montre les buts qui n’ont pas tout à fait fait partie du top 5 des visionnés et des gains les plus élevés, mais qui sont néanmoins certainement parmi les buts les plus mémorables de l’histoire du football.

Le but vainqueur du titre « Vous ne verrez plus jamais rien de tel » de Sergio Aguero contre QPR figure dans le classement, aux côtés des buts des légendes d’Arsenal Thierry Henry et Dennis Bergkamp.

Mais qui compose alors les 5 moments les plus regardés et les plus rentables sur YouTube ? Nous allons jeter un coup d’oeil…

5. ZLATAN IBRAHIMOVIC contre ANGLETERRE (2012)

Vues : 6 951 217

Revenus YouTube moyens : 9 423 £

Les Trois Lions ont été secoués lorsque l’attaquant suédois Ibrahimovic a marqué ce hurlement d’un coup de pied à vélo à 30 mètres, aggravant encore les malheurs de l’Angleterre lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2014.

La Suède a remporté le match 4-2 ce jour-là, et la superbe frappe du joueur de 31 ans a même suscité les applaudissements des supporters anglais à l’extérieur.

Les fans de tout le football auraient du mal à ne pas être d’accord avec le fait que ce but époustouflant devrait figurer parmi les cinq buts les plus regardés de tous les temps.

4. ZLATAN IBRAHIMOVIC contre LAFC (2018)

Vues : 9 086 567

Revenus YouTube moyens : £12 318

Au numéro 4, c’est une autre fusée Zlatan. Le Suédois a marqué son premier but en MLS pour LA Galaxy de belle manière, voyant que le gardien de LAFC était hors de sa ligne avant de lancer le ballon dans un filet vide à 45 mètres.

L’attaquant de l’AC Milan a ensuite retiré sa chemise pour célébrer, ce que personne ne pouvait lui reprocher.

La longue liste d’objectifs merveilleux du joueur de 40 ans restera dans l’histoire.

3. DAVID BECKHAM contre GRÈCE (2001)

Vues : 15 482 673

Revenus YouTube moyens : 20 990 £

Ce n’est pas tous les jours qu’un coup franc fait de vous un héros national. Mais c’est exactement ce qui est arrivé à la légende du football anglais David Beckham en 2001.

L’Angleterre avait besoin d’au moins un match nul pour s’assurer une place en Coupe du monde, et après d’innombrables occasions manquées, les Three Lions ont finalement été sauvés par Beckham dans les braises mourantes du match.

La pression était bel et bien présente, mais la légende de Manchester United était cool, calme et sereine et a tenu bon lorsque l’Angleterre a remporté un coup franc, envoyant un effort net et bouclé dans le coin gauche du but des Grecs.

Beckham a marqué 17 fois pour l’Angleterre, mais ce but était sans doute le plus spécial.

2. DIEGO MARADONA contre l’ANGLETERRE (1986)

Vues : 18 026 450

Revenus YouTube moyens : 24 441 £

Il serait faux qu’un tableau répertoriant les buts les plus populaires de tous les temps n’inclue pas la légende du football qu’était le regretté Diego Maradona.

L’Argentin a marqué 34 buts pour son pays, mais celui-ci contre l’Angleterre mérite certainement sa place de deuxième but le plus regardé sur YouTube, alors qu’il y a 35 ans.

Maradona a reçu le ballon dans sa moitié de terrain, s’est retourné et a dribblé cinq joueurs anglais avant de le placer au fond des filets et a ensuite été élu meilleur but de la Coupe du monde de tous les temps par la FIFA.

Le commentaire à lui seul justifierait ce tir incroyable si haut dans le classement des buts les plus populaires.

« Maradona ! C’est assez pour te faire pleurer, pardonne-moi », s’exclame Morales alors que Maradona s’en va célébrer après avoir anéanti la ligne arrière de l’Angleterre.

« Quelle course inoubliable !

« Un cerf-volant cosmique ! De quelle planète viens-tu ?

1. LIONEL MESSI contre le REAL MADRID (2017)

Vues : 69 989 641

Revenus YouTube moyens : 94 896 £

Tout en haut de l’objectif le plus populaire et le plus rémunérateur sur YouTube se trouve le brillant vainqueur de dernière minute de Lionel Messi à El Classico en 2017.

L’Argentin prend également la 7e place pour son but face à Reims en 2021 au classement, mais c’est CE but qui a été sacré vainqueur.

Connu pour toujours comme le jour où Messi a détruit le Real Madrid par les fans de Barcelone, la légende du club catalan a pris les choses en main dans les dernières minutes du match avec un score de 2-2.

Attendant au bord de la surface, sans être détecté par les 10 hommes du Real Madrid, Messi a reçu le ballon de Jordi Alba et l’a passé devant l’opposition et dans le côté gauche du but.

Le match s’est terminé 3-2, avec la victoire de Messi à Barcelone et revendiquant bel et bien le droit de se vanter d’El Classico.

Ce fut un moment énorme dans la saison de Barcelone et a ouvert grand la course au titre de la Liga.

Vraiment inoubliable.