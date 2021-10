Le plus grand camée Eternals de Marvel a été révélé dans une nouvelle fuite

Disney a accueilli lundi sa grande première d’Eternals, et les premières réactions inondent déjà Internet, saluant l’entrée de Chloé Zhao dans le MCU. Cela signifie que les gens savent déjà ce qui se passe dans le film et après le générique, et ils peuvent confirmer toutes les fuites folles qui ont circulé ces derniers mois. Il s’avère que le grand camée Eternals dont nous avions entendu parler à propos de ces fuites est réel, ce qui renforce encore ces fuites. Avant d’aller plus loin, je vous rappelle que des spoilers massifs suivent ci-dessous. Si vous voulez être surpris le 5 novembre, il vaut mieux éviter celui-ci.

Eternals propose déjà une distribution fantastique qui rivalise avec des films comme The Avengers et Captain America: Civil War. Contrairement à ceux-ci, nous ne rencontrons que l’équipe Eternals dans celui-ci. Il y a dix super-héros Eternals à présenter et un onzième héros sous la forme de Dane Whitman (Kit Harington). Il ne le sait tout simplement pas encore. Donc, ce n’est pas comme si Eternals avait besoin de gros camées pour réussir.

Mais le film s’étend sur 7 000 ans, explorant la mythologie du MCU. Cela signifie que Marvel aurait pu se faufiler n’importe quel héros MCU qu’il voulait dans le film. Après tout, les Éternels ont été des observateurs passifs de la Terre, témoins de la montée des Avengers dans l’histoire moderne sans interférer.

Cela dit, je vais vous donner une dernière chance de éviter les spoilers Eternals qui suivent après la tasse de café :

Le grand camée des Eternals

L’intrigue des Eternals a été complètement divulguée il y a plusieurs mois. Nous l’avons couvert à l’époque tout en vous disant que nous ne pouvions rien confirmer. La fuite ne couvrait cependant pas le camée Eternals.

Puis sont venues les bandes-annonces d’Eternals, et nous avons pu trouver les indices dont nous avions besoin pour affirmer avec confiance que la fuite de l’intrigue est réelle.

Avance rapide jusqu’à la mi-octobre, et Zhao a confirmé que son film comportait deux scènes post-crédits, tout comme l’a dit la fuite de l’intrigue.

Le réalisateur n’a révélé aucun détail sur les scènes, mais nous vous avons rappelé que la fuite indiquait qu’elles impliquaient Whitman et Starfox. Le premier est le Black Knight du MCU, que Harington jouera probablement dans les futurs films. Ce dernier est un Éternel et le frère de Thanos (Josh Brolin). Chaque fois que nous avons couvert la fuite de l’intrigue, nous vous avons également parlé d’autres rumeurs selon lesquelles Harry Styles ferait une apparition dans Eternals. Styles jouerait Starfox, selon les rumeurs.

Grande révélation de la première de #TheEternals – Harry Styles a rejoint le MCU en tant qu’Eros, frère de Thanos. – Matt Donnelly (@MattDonnelly) 19 octobre 2021

Et maintenant que la première du tapis rouge Eternals est terminée, le camée Styles a été confirmé. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la révélation du camée Styles n’a pas d’autres détails. Nous ne savons pas s’il est dans la scène post-générique ou dans le film. Mais la fuite de l’intrigue a dit que Starfox (Eros) apparaîtra dans les post-crédits aux côtés de Pip the Troll.