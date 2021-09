Le plus grand casting de Showman: ce que font les acteurs maintenant, y compris Hugh Jackman, Zendaya et plus

Zac Efron (Philip Carlyle)

J’ai grandi en regardant Zac Efron dans High School Musical, donc vous pariez que quand j’ai vu qu’il revenait aux comédies musicales avec The Greatest Showman, j’étais tellement excité, et il l’a secoué en tant que Phillip Carlyle. Depuis qu’il a joué le prestigieux partenaire de PT Barnum, Efron a été actif au cinéma et à la télévision.

En termes de films, Efron a joué dans plusieurs, y compris le remake de Baywatch aux côtés de Dwayne Johnson, The Beach Bum, le film original de Netflix, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, l’animation Scoob !, et plus encore. Il sera bientôt dans de nouveaux films, intitulés Firestarter, Gold et The Greatest Beer Run Ever, donc il réapparaîtra sur grand écran.

Efron a également eu des rôles dans des émissions de télévision. Non seulement il faisait partie de la distribution principale de Human Discoveries, mais Zac Efron a également commencé à animer et à diriger sa propre émission télévisée sur Netflix, intitulée Down to Earth avec Zac Efron, où il a voyagé autour de la planète, promouvant le changement écologique.