Le plus grand centre commercial de luxe du Mexique retardé par une pandémie – WWD

MEXIQUE – Un centre commercial de luxe de 166 millions de dollars, présenté comme le plus grand du Mexique, a vu son calendrier d’ouverture reporté à l’année prochaine à partir du second semestre 2021, la pandémie ayant paralysé le secteur de la construction du pays.

« La pandémie a frappé Quintana Roo [State] et la région de la Riviera Maya très gravement avec de nombreuses infections et décès », a concédé Claudia Chavez, directrice de la trésorerie chez le constructeur Gicsa, qui exploite plusieurs centres commerciaux dans la deuxième économie d’Amérique latine. “Nous n’allons pas ouvrir cette année, mais nous pourrions le faire en 2022.”

Le Grand Outlet Riviera Maya, qui devrait mesurer près d’un million de pieds carrés d’espaces mixtes de vente au détail, de restauration et de divertissement, éclipsera son plus grand rival, Antara Fashion Hall à Mexico, en taille mais pas en espace locatif total, selon Chavez, qui a déclaré que la construction s’est maintenant accélérée bien que le site soit construit à environ un tiers.

Les marques haut de gamme, cependant, ont montré de l’enthousiasme pour le potentiel de vente de ce que l’on appelle le centre commercial, principalement en raison du fait qu’il est situé près de l’aéroport international de Cancun et dans le soi-disant Riviera Maya Beach Resort, où de nombreux Américains aisés voyagent chaque année.

“Ce centre commercial cible les touristes internationaux”, a ajouté Chavez. “Nous aurons les meilleures marques de luxe mélangées à de nombreux restaurants et de superbes zones de divertissement, y compris un lac et éventuellement même un parc d’attractions.”

Des labels tels que Salvatore Ferragamo, Coach, CK Calvin Klein et Rapsodia ont signé des contrats pour ouvrir certains des 190 magasins programmés du site, avec 620 000 pieds carrés d’espace commercial actuellement réservés à plus de 43%, a déclaré Chavez.

Elle a ajouté que les ventes de luxe se raffermissaient au Mexique et devraient fortement progresser au second semestre par rapport aux six premiers mois de l’année, lorsqu’une grande partie du pays fonctionnait sous le feu rouge, ou l’étape la plus critique de COVID-19, mais a maintenant basculé principalement au jaune et au vert au milieu d’une campagne de vaccination massive.

« Le feu est jaune à Quintana Roo et nous espérons qu’il sera bientôt au vert. Les ventes s’améliorent et c’est une excellente nouvelle pour les marques qui souhaitent travailler avec nous, qui voient le potentiel du centre commercial », a déclaré Chavez.

Gisca a également récemment ouvert un méga centre commercial à Culiacan, au Mexique, bien que Chavez ait déclaré qu’il n’était pas aussi luxueux que le futur Grand Mall, même si l’entreprise a dépensé 123 millions de dollars pour le construire. Certains de ses autres centres commerciaux opèrent à Pachuca et Puebla, qui sont à une courte distance en voiture de la capitale mexicaine.