Le plus grand constructeur automobile indien Maruti prolonge l’arrêt de maintenance en raison d’une pandémie

Siège social de Maruti Suzuki India Limited

Le plus grand constructeur automobile indien, Maruti Suzuki India Ltd (MRTI.NS), a déclaré samedi qu’il prolongeait un arrêt de maintenance prévu jusqu’au 16 mai à partir du 9 mai, citant la pandémie COVID-19.

Il n’était pas immédiatement clair si l’arrêt devait assurer la sécurité de ses travailleurs ou en raison d’une baisse de la demande.

La pandémie de coronavirus a poussé les ventes de véhicules de tourisme en Inde à leur plus bas niveau en six ans, ont montré les données annuelles d’un organisme de l’industrie automobile le mois dernier, le secteur se préparant à de nouvelles retombées d’une récente flambée de cas.

L’Inde a signalé samedi son plus grand nombre de morts en un jour de COVID-19, alors que les cas continuaient d’augmenter et que les États imposaient des verrouillages plus stricts

