Le plus grand cyber-escroc d’Espagne arrêté dans une boîte de nuit de Madrid

01/08/2022 à 12:27 CET

PE

Des agents de la Police nationale ont arrêté ce samedi dans un lieu de vie nocturne bien connu du centre de Madrid à Jordi Arias Fernández, dit « Lupin », considéré comme le plus grand cyber escroc en Espagne.

L’arrestation a eu lieu à l’aube ce samedi à la discothèque Shoko de la rue Toledo dans la capitale après un citoyen alertera de sa présence au 091 l’ayant reconnu après l’avoir vu dans une émission télévisée, des sources policières ont informé EP.

Il s’agit de Jordi Arias Fernández, né à Ponferrada (León), qui était dans la recherche et la capture avec huit revendications pour différents escroqueries délivrés par les tribunaux de Ponferrada, Elche, Guadalajara, Albacete, Cadix et Madrid, ont indiqué la Préfecture de police de Madrid.

Surnommé « Lupin » en l’honneur d’Arsenio Lupin, le voleur en col blanc des romans de l’écrivain français Maurice Leblanc également transformé en dessins animés, il est considéré comme le plus grand cybercriminel d’Espagne. Au moment de son arrestation, les agents ont saisi 12.000 euros en liquide.

Il avait déjà été arrêté en 2019 après avoir vécu caché pendant deux ans. A cette époque, il était traqué à la fois par la police nationale et la garde civile, ainsi que par la police régionale en vertu de la 26 réquisitions de détention et d’admission en prison.

Il n’avait pas de DNI valide et utilisait fausses identités. Il vivait d’hôtel en hôtel et menait une vie solitaire loin du grand luxe et de l’ostentation, bien qu’ayant tueur à gages en charge et se vanter d’avoir eu accès à 300 000 euros par mois grâce au profit généré par le réseau de pages web avec lequel il a effectué ses fraudes en proposant des produits technologiques à prix réduits qui n’ont jamais atteint les clients.

Il n’avait pas de grandes connaissances ou études en informatique, bien qu’il soit délicat, intuitif et calculateur. Son arrestation est intervenue alors qu’il voulait gagner un million d’euros avec la campagne commerciale de rabais Black Friday, puis se retirer pour vivre de l’argent amassé pendant cette période.

Il n’a pas non plus hésité à se faire passer pour l’UCO elle-même et le Tribunal national – le Tribunal central 6 a même demandé aux enquêteurs, alertés par l’usurpation – d’intimider un collaborateur qu’il soupçonnait d’avoir été avec de l’argent d’une arnaque.

En d’autres occasions collaborateurs recrutés dans les zones marginales, allant même jusqu’à verser 50 ou 100 euros à des personnes menacées d’exclusion sociale, de préférence âgées de 19 à 21 ans, qui ont accepté d’ouvrir des comptes bancaires pour les transférer ultérieurement à l’organisation criminelle. Il a payé son informaticien environ 25 000 euros et le gérant des « mules », 7 000 euros.

Lors de son arrestation, certains 80 coupons de loterie: il avait convaincu une loterie pour qu’en échange de l’achat de tous les coupons de la journée, elle ouvre un compte en banque pour le lui donner.

La grande quantité d’argent gérée par le cyber-escroc le plus recherché en Espagne provenait d’échecs d’achats de produits électroniques tels que des téléphones portables et des consoles de jeux, bien que des climatiseurs aient été proposés en été et du mazout de chauffage en hiver. Comme à d’autres occasions, l’hôtel où il a été arrêté à Madrid l’a réservé pour un mois complet, payé d’avance, ce qui ne l’a pas empêché de quitter l’établissement sans préavis s’il le jugeait opportun.

Victimes multiples

La fraude a été réalisée via des sites Web qui utilisaient le logo d’autres pages dignes de confiance. Ensuite, le nombre de victimes a été estimé à 2.400 au moment de rapporter ce jeudi l’arrestation de 45 « mules » liée à « l’opération Lupin ». D’après ses calculs, el’argent arnaqué serait d’environ 900 000 euros.

Les enquêteurs ont vérifié qu’à plusieurs reprises, ils avaient capturé leurs victimes directement sur des portails d’achat en ligne pour les diriger vers leurs propres sites Web frauduleux. Mettre en valeur la collaboration Wallapop, l’une des plateformes de liens utilisées pour diriger par la suite l’arnaque vers la trentaine de sites Web frauduleux qui ont été désactivés lors de l’opération de police.

Le cyber escroc a perfectionné sa méthode et, après avoir demandé à ses victimes de fournir leur téléphone portable lors du processus de paiement en ligne, il a appelé vous invite à télécharger une application sur votre mobile ce qui vous permettrait supposément de suivre la commande.

En réalité, ce que faisait l’acheteur arnaqué, c’était de faciliter le détournement de tous les SMS qu’il recevait sur son téléphone vers un terminal appartenant au criminel lui-même, ce qui se faisait avec les codes envoyés par les banques pour faire la dernière confirmation avant d’autoriser la transaction.frais d’un achat. Certaines victimes ont vu leurs dépôts bancaires vidés.