Le plus grand défi pour les échanges cryptographiques est la fragmentation mondiale des prix ⋆ Crypto new media

Ce n’est un secret pour personne que Coinbase a joué un rôle déterminant pour attirer de nouveaux utilisateurs dans l’espace crypto. Le processus d’intégration convivial de Coinbase et son statut de société cotée en bourse lui permettent d’apparaître comme une plate-forme d’investissement plus traditionnelle pour les investisseurs non avertis en cryptographie, ce qui conduit à une plus grande confiance.

Cependant, il semble presque chaque semaine qu’un autre article parait sur Internet à propos de Coinbase et de ses frais excessifs pour les commerçants et les investisseurs de détail et professionnels. Le reproche se déroule généralement avec une comparaison des prix entre quelques échanges différents. Avec une concurrence accrue, la pression pour Coinbase et les bourses du monde entier pour réduire les frais augmente. Néanmoins, le plus gros problème de tarification auquel sont confrontés Coinbase et d’autres bourses est bien plus important que les simples structures de frais.

Marchandisation et prix

Les marchandises sont des marchandises fongibles. En d’autres termes, le marché traite les biens sous leurs diverses apparences comme étant effectivement égaux. Lorsqu’un bien ou un service est banalisé, il n’y a plus de différenciation entre les vendeurs, et toute négociation est basée exclusivement sur le prix.

La discussion sur les frais de négociation est ancrée dans la conviction que le prix des crypto-monnaies est statique sur toutes les bourses – une marchandise. Si Bitcoin (BTC) était une véritable marchandise, les frais de négociation seraient le seul problème en jeu et la discussion sur la structure des frais de Coinbase serait valable.

Cependant, cette vision de Bitcoin dément un problème sous-jacent au sein du marché. Le prix du Bitcoin n’est pas un nombre statique et peut souvent varier d’un échange à l’autre. En raison de la fragmentation du marché, les consommateurs paient souvent trop cher ou sous-payent sans même le savoir.

Fragmentation et vrai prix

La fragmentation du marché se produit lorsque le contact et l’interaction entre les échanges sont faibles. Cela se traduit par des différences de prix entre les bourses et un manque de liquidité sur le marché dans son ensemble.

Lorsque ces écarts de prix sont importants, ils englobent rapidement tout écart de frais entre les bourses. Les investisseurs et les commerçants ont été formés pour ne voir le prix que sur une seule bourse. Mais cette fragmentation signifie que le vrai prix de toute crypto-monnaie est son prix sur un seul échange plus les frais sur cet échange, par rapport au même calcul sur un autre échange.

Si le prix du Bitcoin est relativement bas sur un échange, peu importe que cet échange ne comporte aucun frais. Pourquoi?

Si le prix du Bitcoin est de 60 000 $ et que les frais sont de 0,50 % sur un échange, on pourrait payer un Bitcoin sur un autre échange à 60 120 $ avec des frais de 0,30 %. Oui, avec des centaines d’échanges sur le marché, l’écart de prix peut parfois devenir aussi important. Cet écart a conduit à une prolifération d’investissements d’arbitrage – acheter du Bitcoin sur une bourse à un taux inférieur, puis revendre les mêmes pièces après un transfert vers une autre bourse pour un prix plus élevé.

Le plus gros problème que cela cause, cependant, est que Bitcoin n’est plus une marchandise. Avec trop d’écarts de prix, Bitcoin devient non fongible et le marché stagne. Ce mouvement d’éloignement de la marchandisation finira par provoquer une implosion potentielle du marché. Mais il y a un espoir de changement.

Stabilisation du marché

Ce type de chaos de marché n’est pas nouveau ni isolé sur le marché des crypto-monnaies. Les mêmes problèmes se sont produits sur les marchés des obligations et des actions, mais ont été résolus au fil du temps grâce à la réglementation. Par exemple, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a une politique appelée National Best Bid and Offer, ou NBBO. Ce règlement oblige tous les courtiers à exécuter les transactions au meilleur cours vendeur disponible au niveau national lorsqu’un investisseur souhaite acheter un titre, et au meilleur cours acheteur disponible au niveau national lorsqu’un investisseur souhaite vendre.

De cette façon, la réglementation stabilise le marché et protège les consommateurs contre les paiements excessifs sur une bourse donnée. Les courtiers sont tenus en échec et les forces du marché travaillent en coopération plutôt qu’unilatéralement.

Le marché de la crypto-monnaie, cependant, parce qu’il en reste à ses balbutiements, n’a pas ce temps de normalisation en place. Les bourses fonctionnent avec une autonomie relative, et l’état actuel de fragmentation du marché signifie que les investisseurs particuliers et institutionnels paient souvent des prix différents en fonction de ces bourses.

Les problèmes de mise en œuvre de ce système sur le marché des crypto-monnaies sont multiples : manque de communication, conformité réglementaire restrictive et réserves de liquidités sèches freinant tout changement significatif.

Construire un marché mondial de la cryptographie véritablement unifié

La cause première du problème sur le marché est un manque de communication ou d’interopérabilité entre les bourses, ce qui entraîne un degré élevé de fragmentation du marché. Cependant, l’infrastructure numérique actuelle est suffisamment importante pour supporter une interaction d’échange constante. Mais pour que les marchés évoluent à l’échelle mondiale, cette interopérabilité entre les bourses doit être transparente.

Bitcoin est un actif mondial, sans doute encore plus que les actions Apple ou Tesla. Il est donc injuste que les traders ne puissent pas obtenir les meilleures offres et offres à un moment donné, car le NBBO prévoit des actions traditionnelles. Davantage de technologies et de liquidités de niveau entreprise contribueront également à la maturité du trading d’actifs numériques. Tout cela pourrait éventuellement permettre un marché commercial mondial unifié de la même manière que les actions traditionnelles sont négociées sur des bourses comme le Nasdaq ou le NYSE.

Sans ces solutions pour réduire la fragmentation, les arguments et les débats sur les frais de négociation sont mal orientés et ne racontent pas toute l’histoire. Il est temps d’uniformiser les règles du jeu en matière d’équité avec la bonne réglementation et la bonne technologie en place. En fin de compte, ce n’est pas une course à la baisse des frais de négociation, c’est une course à quelque chose de similaire au NBBO en crypto – une meilleure offre et offre vraiment mondiale.

