Le plus grand détaillant américain, Walmart, embauche un « chef de produit crypto-monnaie »

Avec ce mouvement de cryptographie, la société de commerce électronique vise à offrir un ensemble plus large d’options de paiement à ses clients.

Après le géant du commerce électronique Amazon, la multinationale de vente au détail Walmart est la dernière entreprise à embaucher un responsable de la cryptographie.

Il y a moins de 24 heures, l’entreprise a publié un emploi pour un responsable de produit de monnaie numérique et de crypto-monnaie. Pour ce travail, Walmart a besoin d’une personne passionnée par les devises numériques et serait responsable du développement de la stratégie de la devise numérique et de la feuille de route des produits de l’entreprise.

« En tant que l’un des plus grands détaillants et sociétés de commerce électronique, Walmart offre un large éventail d’options de paiement à ses clients. »

Le responsable de la crypto-monnaie dirigera la stratégie de monnaie numérique pour Walmart et identifiera les investissements et les partenariats liés à la cryptographie.

Pour ce poste, il faut avoir un baccalauréat, plus d’une décennie d’expérience dans la gestion de produits, la commercialisation de technologies et, bien sûr, avoir de l’expérience dans l’écosystème de la crypto-monnaie et des technologies connexes ainsi que la connaissance des acteurs impliqués dans le industrie en pleine croissance.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.