Le plus grand détaillant de commerce électronique d’Amérique du Sud accepte Bitcoin!

MercadoLibre est le eBay d’Amérique du Sud. Maintenant, la plus grande entreprise de vente au détail du continent a pris des mesures qui pourraient donner un énorme coup de pouce à l’adoption des crypto-monnaies dans la région.

L’adoption de la crypto se développe. Grâce aux énormes profits réalisés par Bitcoin and Co., d’une part, de plus en plus d’investisseurs institutionnels pénètrent dans les actifs numériques, d’autre part, le nombre d’entreprises qui acceptent les crypto-monnaies comme moyen de paiement augmente. MercadoLibre appartient à cette dernière catégorie. Selon un communiqué de presse du 28 avril, le plus grand détaillant de commerce électronique d’Amérique latine accepte désormais indirectement Bitcoin comme moyen de paiement pour sa division immobilière. EBay en Amérique du Sud ouvre grand les portes à l’adoption continentale de la crypto-monnaie.

Le service est initialement limité à l’Argentine. Cela signifie que plus de 75 propriétés de sept courtiers sont en vente depuis mercredi. Ce sont des appartements, des maisons et des propriétés dans la région du Grand Buenos Aires, Santa Fé et Córdoba. Pour créer les conditions optimales, MercadoLibre avait préalablement proposé un webinaire, auquel, selon ses propres informations, plus de 300 sociétés immobilières et acteurs de l’industrie ont participé. On ne sait pas encore quand le service sera étendu, mais étant donné le nombre de participants au webinaire, l’offre est susceptible d’augmenter dans les prochains jours.

Le processus d’achat fonctionne comme suit. L’acheteur potentiel découvre une propriété que le courtier propose en dollars américains sur le site Web MercadoLibre. Si le client souhaite payer en Bitcoin, il contacte le courtier et soumet sa proposition. La transaction n’est donc pas traitée via MercadoLibre, mais via un échange quotidien.

Dans l’annonce, Juan Manuel Carretero, directeur commercial des véhicules, de l’immobilier et des services, a justifié le déménagement de l’entreprise:

Nous suivons toujours de près les changements qui se produisent sur le marché. Bitcoin offre plusieurs avantages aux offres immobilières, tant pour l’acheteur que pour le vendeur. […] Nous espérons qu’il y en aura beaucoup plus au fil des jours, car ce n’est pas une mode passagère, mais une tendance qui se consolidera avec le temps. Juan Manuel Carretero, MercadoLibre

L’acceptation indirecte de Bitcoin sur la plateforme de la société de commerce électronique envoie un signal en Amérique du Sud. De plus en plus de marchands rejoindront inévitablement l’offre et favoriseront ainsi davantage l’adoption de la cryptographie. MercadoLibre pourrait même intensifier cet effet, soit par l’acceptation directe des moyens de paiement, soit mieux encore: avec son propre investissement dans l’or numérique, calqué sur Tesla ou MicroStrategy.

