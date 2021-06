Le plus grand détenteur public de Bitcoin obtient 500 millions de dollars pour acheter plus de BTC ; cherche maintenant à vendre 1 milliard de dollars d’actions pour en acheter davantage

MicroStrategy a déclaré que ses bitcoins existants étaient détenus par une filiale nouvellement formée, MacroStrategy LLC. (Image représentative)

Le plus grand détenteur public de Bitcoin au monde, MicroStrategy, a levé 500 millions de dollars en vente d’obligations – 100 millions de plus que ce à quoi il s’attendait – pour acheter plus de Bitcoins. La société a annoncé lundi avoir clôturé une offre de 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang échéant en 2028, alors qu’elle estime le produit net de la vente à environ 488 millions de dollars, après déduction des commissions et autres dépenses. “MicroStrategy a l’intention d’utiliser le produit net de la vente des billets pour acquérir des bitcoins supplémentaires”, a déclaré la société dans un communiqué, soulignant l’intérêt institutionnel pour la plus grande crypto-monnaie du monde malgré la récente correction des prix.

« Le tour a été sursouscrit à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Cela montre beaucoup d’intérêt parmi les investisseurs accrédités, et nous pourrions éventuellement voir plus de collecte de fonds par MicroStrategy dans un avenir proche pour acquérir plus de Bitcoins. 34 sociétés cotées en bourse possèdent collectivement 186 421 Bitcoins d’une valeur de 7 milliards de dollars, et l’adoption institutionnelle augmentera davantage dans un avenir proche. Il est fort probable que nous puissions voir Apple et Facebook annoncer l’acquisition de bitcoins dans un avenir proche », a déclaré Hitesh Malviya, expert en crypto et fondateur de itsblockchain.com à Financial Express Online.

Fait intéressant, la société cherche maintenant à vendre jusqu’à 1 milliard de dollars d’actions ordinaires, dans le but d’ajouter à son énorme avoir en Bitcoin. Dans son dépôt S-3 lundi auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, MicroStrategy a déclaré: «Nous avons l’intention d’utiliser le produit net de la vente de toute action ordinaire de catégorie A offerte en vertu de ce prospectus à des fins générales d’entreprise, y compris l’acquisition de bitcoin. , sauf indication contraire dans le supplément de prospectus applicable. Nous n’avons pas déterminé le montant du produit net à affecter spécifiquement à une fin particulière. En conséquence, la direction conservera un large pouvoir discrétionnaire sur l’affectation du produit net de toute offre. »

Mardi, la société possédait 92 079 Bitcoins d’une valeur de 3,6 milliards de dollars – le plus important parmi les entreprises publiques propriétaires de Bitcoin, selon les données de BitcoinTreasuries.org. La société a déclaré que ses bitcoins existants étaient détenus par une filiale nouvellement formée, MacroStrategy LLC. Tesla (42 902 BTC), Galaxy Digital Holdings (16 400), Voyager Digital (12 260) et Square (8 027) étaient d’autres détenteurs publics de Bitcoin dans le top cinq.

« L’argent intelligent a acheté la baisse. Lors de la récente consolidation des prix, les données sur la chaîne sont pour la plupart haussières, et j’ai remarqué quelques transactions importantes par certains des grands comptes. Un seul compte que j’ai suivi a acheté 12 000 bitcoins au cours des trois dernières semaines à un prix moyen de 39 000 $ », a ajouté Malviya. Bitcoin était passé de plus de 64 000 $ au 14 avril 2021 à 31 800 $ au 8 juin 2021, avant de franchir le niveau de 40 000 $ lundi, selon les données de CoinMarketCap.

