Le plus grand district scolaire du Maryland a dépensé 454000 dollars en argent des contribuables pour un “ audit du système antiraciste ” ⋆ .

Le plus grand district scolaire du Maryland a dépensé plus de 454 000 dollars pour un «audit du système antiraciste», selon des documents obtenus par Judicial Watch, tandis que les élèves du collège du district ont appris que l’expression «Make America Great Again» était un exemple de «suprématie blanche secrète. »Qui se classe juste en dessous du« lynchage », des crimes haineux», du «mot N» et des «insultes raciales».

Judicial Watch, un groupe de surveillance conservateur, affirme avoir obtenu 685 pages de documents sur «l’audit du système antiraciste» des écoles publiques du comté de Montgomery (MCPS) et les cours critiques de théorie raciale.

Le district a embauché le Mid-Atlantic Equity Consortium pour mener l’audit, une entreprise qui revendique son «expertise dans l’utilisation de l’intersectionnalité dans le cadre de sa théorie du changement nous place dans une position unique pour mener l’audit antiraciste et atténuer les causes profondes des barrières systémiques. . »

Les documents comprennent «l’audit du système antiraciste» du Mid-Atlantic Equity Consortium proposition, qui décrit la théorie intersectionnelle comme «les gens sont souvent désavantagés par de multiples sources d’oppression: leur race, leur classe, leur identité de genre, leur langue maternelle, leur orientation sexuelle, leur religion et d’autres marqueurs d’identité. L’intersectionnalité reconnaît que les marqueurs d’identité (par exemple «femme» et «noir») n’existent pas indépendamment les uns des autres, et que chacun informe les autres, créant souvent une fusion complexe d’oppression. »

Pendant ce temps, les élèves de la classe de justice sociale du Thomas Pyle Middle School à qui on a enseigné que MAGA est un exemple de suprématie blanche ont également appris que «privilège blanc» signifie être favorisé par les autorités scolaires, avoir une relation positive avec la police, «s’imprégner de manière flagrante de biais envers ma race »et« vivre dans l’ignorance de l’état désastreux du racisme aujourd’hui ».

D’autres exemples de «suprématie blanche» secrète, selon la classe, incluent la croyance que «nous ne sommes qu’une seule famille humaine», «le daltonisme», «l’appropriation culturelle», «la célébration de Columbus Day», «la police assassine POC [people of color], »Et« théorie du bootstrap ».

Une autre diapositive sur les «préjugés implicites» et le «racisme structurel» affirme que «la race est créée pour justifier l’asservissement des peuples d’Afrique (moteur économique du pays)».

«Les récits dominants sur la race (famille, médias, société) associés à des arrangements structurels racialisés et des résultats différentiels selon la race nous incitent tous à croire que les personnes de couleur sont inférieures aux Blancs», ajoute-t-il.

Les étudiants ont été invités à visionner une interview Ted Talk avec Patrisse Cullors, cofondatrice de Black Lives Matter, que le matériel de classe définit comme «un mouvement politique pour lutter contre la violence systémique et étatique contre les Afro-Américains».

«Black Lives Matter est une intervention idéologique et politique dans un monde où les vies des Noirs sont systématiquement et intentionnellement ciblées pour disparaître», disent les documents.

Cullors a été critiquée ces derniers mois en raison des informations selon lesquelles elle a acheté quatre maisons pour un total de 3,2 millions de dollars depuis 2016. Les observateurs de l’éthique ont également critiqué Cullors pour avoir canalisé des affaires vers la société de son petit ami tout en agissant en tant que directrice générale de Black Lives Matter Global Network.

En plus d’exposer les étudiants aux conférences des Cullors, les étudiants se sont fait dire explicitement que le pouvoir est «richesse, blancheur, citoyenneté, patriarcat, hétérosexisme et éducation» et qu ‘«il n’y a pas de politique non raciste ou raciste neutre».

Le matériel de classe a encouragé les élèves à remplir une lettre type avec les coordonnées adressées aux responsables de l’éducation fédéraux, des États et des comtés demandant des cours de théorie des races plus critiques dans les écoles.

Judicial Watch a également obtenu records lié à une présentation en classe à l’école primaire de Greenwood de l’école publique du comté de Montgomery sur la «double pandémie» du COVID-19 et le «racisme systémique».

«Le clapotis raciste et révolutionnaire dans ces documents ne devrait pas se trouver à proximité d’une salle de classe», a déclaré le président de Judicial Watch, Tom Fitton, dans un communiqué. «Ces documents montrent que les extrémistes ont accès à nos écoles et sont prêts à abuser de cet accès aux enfants afin de faire avancer un programme dangereux, qui divise et probablement illégal.»

