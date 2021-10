Le plus grand drapeau national khadi du monde a été achevé en un mois et demi — vérifiez les détails intéressants

in

Le drapeau a été inauguré par le lieutenant-gouverneur du Ladakh RK Mathur à Leh (Photo : Twitter/ Ministry of MPME)

Un immense drapeau national indien a été dévoilé à Leh, la capitale du Ladakh, l’autre jour à l’occasion de Gandhi Jayanti. Le drapeau relève désormais de la catégorie du plus grand drapeau national khadi non pas du pays mais du monde. Le drapeau en pur khadi a une taille de 225 × 150 pi et pèse une tonne.

Les créateurs du plus grand drapeau national khadi du monde, DN Bhatt de Khadi Dyers and Printers, Mumbai ont déclaré à Indianexpress.com qu’il leur avait fallu un mois et demi pour terminer l’un de ses plus grands drapeaux au monde. « Nous avons embauché des artistes supplémentaires pour créer le drapeau. L’armée a dû venir transporter le drapeau car il était très lourd », a déclaré Bhatt à Indianexpress.com.

#REGARDER | 150 soldats du 57e régiment du génie de l’armée indienne ont porté le plus grand drapeau national indien du monde en khadi au sommet d’une colline à plus de 2000 pieds au-dessus du niveau du sol à Leh, Ladakh. Il a fallu deux heures aux troupes pour atteindre le sommet. pic.twitter.com/ZvlKEotvXy – ANI (@ANI) 2 octobre 2021

Le drapeau a été inauguré par le lieutenant-gouverneur du Ladakh RK Mathur à Leh. Le général en chef de l’armée Manoj Mukund Naravane était également présent à cette occasion très spéciale. Le Premier ministre Narendra Modi avait précédemment exhorté les gens à opter pour des produits khadi pour marquer Gandhi Jayanti. . « Achetons des produits Khadi et marquons le Jayanti de Bapu avec une grande ferveur », a-t-il déclaré lors d’un récent épisode de « Mann Ki Baat ». “Aujourd’hui, dans la 75e année de l’indépendance, nous pouvons dire avec satisfaction que la fierté que Khadi avait dans le mouvement pour la liberté, aujourd’hui notre jeune génération donne la même gloire à Khadi”, a ajouté le Premier ministre Modi.

