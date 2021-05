Le plus grand échange de crypto au monde sous enquête aux États-Unis – .

Jusqu’à présent, le Bitcoin et les crypto-monnaies ont connu une année incroyable. Divers actifs numériques, y compris Bitcoin et Ethereum, ont atteint de nouveaux sommets sans précédent, emmenant l’ensemble du marché dans une course haussière continue depuis janvier. Le regain d’intérêt pour le bitcoin et la technologie blockchain est venu à la fois d’investisseurs de détail et d’institutions.

Tesla a acheté du bitcoin, puis a vendu des voitures électriques contre du bitcoin pendant quelques mois avant de mettre fin à la pratique. PayPal a adopté le trading crypto l’année dernière, puis a permis aux utilisateurs de convertir leur solde cryptographique en fiat pour payer des marchandises en ligne. Ces événements ont tous fait grimper les prix et le sentiment autour des crypto-monnaies a augmenté, tout comme de plus en plus d’argent de relance vers les comptes bancaires, alors que les pays continuaient de soutenir leurs économies en proie à une pandémie.

Mais les gouvernements n’ont pas cédé quand il s’agit d’enquêter sur les entreprises de la blockchain et de chercher à concevoir ou à appliquer des réglementations dans un secteur difficile à contrôler en raison de la nature décentralisée de la blockchain.

Au cours des seuls derniers mois:

Binance, qui se trouve être le plus grand échange de crypto-monnaies au monde, fait face à deux sondes supplémentaires en plus de l’enquête de la CFTC à partir de mars. Le ministère de la Justice et l’IRS examinent également les opérations de Binance aux États-Unis, ciblant différentes activités illicites que le crypto trading pourrait faciliter.

Des personnes familiarisées avec les enquêtes ont informé Bloomberg que les agences avaient recherché des informations sur les activités de Binance. Le blanchiment d’argent et les infractions fiscales sont au cœur des enquêtes.

Les détails de ce que les agences examinent n’ont pas été déterminés, note le document. De plus, toutes ces enquêtes ne débouchent pas sur des allégations d’actes répréhensibles. Bloomberg note que l’unité d’intégrité bancaire du ministère de la Justice et les enquêteurs du bureau du procureur américain à Seattle sont impliqués. L’enquête séparée de l’IRS remonte à des mois, l’agence examinant la conduite des clients et des employés de Binance. L’enquête de la CFTC concerne le commerce illégal que Binance aurait pu mettre à la disposition des Américains – les entreprises doivent être enregistrées auprès de la CFTC avant d’offrir des dérivés liés à des jetons numériques aux clients américains.

Les sondes font suite à un récent rapport de Chainalysis qui a révélé que la plupart des jetons numériques liés au crime qu’il suit se sont retrouvés sur Binance. Sur les 2,8 milliards de dollars de bitcoins que Chainalysis soupçonne d’être liés à une activité illégale, ils ont été transférés sur des plateformes de trading en 2019. Quelque 756 millions de dollars (soit 27%) se sont retrouvés sur Binance.

Binance a déclaré dans une déclaration à Bloomberg qu’elle prenait ses obligations légales très au sérieux:

Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et nous collaborons avec les régulateurs et les forces de l’ordre. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour créer un programme de conformité robuste qui intègre les principes de lutte contre le blanchiment d’argent et les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que la plateforme de trading suivait de près les règles américaines, bloquant les Américains de ses sites Web et utilisant des algorithmes pour signaler les transactions de blanchiment d’argent et d’autres activités illicites. L’année dernière, la société a averti les résidents des États-Unis qu’ils verraient leurs comptes gelés s’ils étaient considérés comme des transactions. Binance a lancé Binance.US pour les clients américains en septembre 2019.

La porte-parole de Binance, Jessica Jung, a également abordé l’utilisation du VPN, ce qui permettrait aux Américains de contourner les restrictions. Binance n’a jamais encouragé les résidents américains à s’appuyer sur les VPN, a déclaré Jung. Zhao a tweeté en janvier que les systèmes de sécurité de Binance peuvent bloquer les clients américains. «Nous avons mis en place des contrôles d’accès solides qui ont été testés via un audit externe et sont en cours d’examen et d’évaluation continus par Binance pour nous assurer que les restrictions appropriées sont en place et efficaces», a ajouté Jung.

