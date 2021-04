Le plus grand échange de crypto de l’Inde lance le marché NFT après une augmentation de 2000% des jetons

Le plus grand échange de crypto-monnaie d’Inde, WazirX, a lancé un marché de jetons non fongibles pour l’échange d’art numérique, d’actifs, de propriété intellectuelle et plus encore, rapporte le India’s Economic Times.

Le lancement intervient juste après un mois lorsque le jeton d’échange interne de WazirX, WRX, a gagné près de 2000% en valeur, son prix passant de 0,27 USD à 5,66 USD. L’échange lui-même a suivi la même trajectoire au cours des six derniers mois, les visiteurs de son site Web ayant augmenté de 631%, selon les informations des outils de navigation accessibles au public.

Le fondateur de WazirX, Nischal Shetty, a célébré le lancement, qui, selon lui, était le premier du genre en Inde, en déclarant: «Nous sommes ravis de lancer l’un des premiers marchés NFT en Inde. Depuis notre création, nous avons été à la pointe de l’innovation et avons donné à nos clients des offres à valeur ajoutée. »

La création et la liste des NFT seraient gratuites sur la plate-forme, et des travaux sont apparemment en cours pour annuler les frais de gaz de base qui s’accumulent lors de la frappe de NFT sur diverses chaînes de blocs.

«À partir de maintenant, nous travaillons autour de certains détails pour rendre les NFT plus lucratifs pour nos clients», a déclaré Shetty.

Les NFT sont apparus en 2017 en tant que jetons à collectionner non sérieux sous la forme des CryptoKitties alors populaires. Leur utilité et leur fanfare sont restées quelque peu en sourdine dans les années suivantes jusqu’à ce qu’elles explosent à nouveau en popularité en décembre 2020, lorsque d’éminents artistes, stars du sport et célébrités ont commencé à maximiser leur potentiel en tant qu’outils de marketing. En quelques mois à peine, de grandes marques d’entreprise comme Gucci ont commencé à explorer l’utilisation des NFT dans leur industrie de la mode, et plus d’un demi-milliard de dollars de NFT ont déjà changé de mains.

Le lancement de la plate-forme NFT par WazirX intervient malgré les fortes indications des responsables du gouvernement indien selon lesquelles une interdiction générale de la crypto-monnaie pourrait être émise dès cette année.