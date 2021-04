Le plus grand événement de la crypto cette semaine n’est pas l’introduction en bourse de Coinbase: Erik Voorhees

Le PDG de ShapeShift et pilier de l’industrie de la cryptographie, Erik Voorhees, a suggéré que le lancement de Thorchain est sans doute le plus grand événement de la cryptographie cette semaine.

Et étant donné que tous les yeux dans la crypto sont sur la cotation directe de la principale bourse américaine Coinbase sur le Nasdaq mercredi – avec une valorisation potentielle de 140 milliards de dollars selon la bourse des dérivés FTX – c’est une assez grosse réclamation.

Le lancement de Thorchain est prévu pour le mardi 13 avril et marquera la première fois que des actifs cryptographiques natifs peuvent être échangés sur un DEX sur des chaînes de blocs uniques sans technologie de pontage ni enveloppement de jetons.

Dans un tweet du 12 avril, Voorhees a affirmé que le lancement d’un échange décentralisé inter-chaînes natif (DEX) ouvrirait la voie à la crypto.

«Thorchain n’a pas de ponts. Il n’a pas d’emballage. Ce sont des actifs natifs, échangés entre les chaînes de manière décentralisée, pour la toute première fois », s’est exclamé Voorhees.

Thorchain est mis en ligne demain. Échange décentralisé inter-chaîne natif. Jamais été fait avant Sans doute le plus grand événement de la crypto cette semaine, même si cela ne sera peut-être pas évident avant un an ou deux;) Rejoignez-nous sur Clubhouse demain pour discuter! #Bitcoin #ethereum #litecoin #DEX https://t.co/Y7yCNEfM51 – Erik Voorhees (@ErikVoorhees) 12 avril 2021

Thorchain organisera une soirée de lancement sur la plate-forme sociale Clubhouse mardi à 18h00 HNE. L’événement réunira certains des plus grands noms de la cryptographie, notamment Voorhees et plusieurs dirigeants de ShapeShift, le partenaire directeur de Multicoin Capital Tushar Jain, le cofondateur de Delphi Digital Yan Liberman et plusieurs autres.

Le DEX hébergera initialement des appariements pour Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash et Binance Coin, avec des plans pour prendre en charge d’autres actifs cryptographiques à l’avenir.

Thorchain fonctionne comme d’autres teneurs de marché automatisés tels que Uniswap, mais avec la distinction importante qu’elle permet le trading et l’échange d’actifs cryptographiques de chaînes de blocs et de réseaux complètement différents.

Thorchain est basé sur le protocole de consensus Tendermint qui est également associé à l’écosystème Cosmos. L’échange est soutenu par son jeton natif RUNE, qui sert de garantie pour faciliter les transactions.

Les actifs sont pris en charge par le protocole lorsque des chaînes de blocs sont ajoutées au réseau cross-chain de Thorchain, appelé «chaosnet». Chaosnet permet aux actifs d’être échangés sans s’appuyer sur des intermédiaires tiers tels que les dépositaires de versions enveloppées de BTC, par exemple.

Pour échanger BTC contre ETH, par exemple, l’échange échangerait le BTC contre RUNE, qui est ensuite échangé contre ETH. Tout cela est effectué à grande vitesse pour s’assurer que l’utilisateur n’est pas affecté par le commerce intermédiaire.

Il y a eu une demande accrue de solutions inter-chaînes, en particulier de la part du secteur DeFi. Le 8 avril, Cointelegraph a rapporté que le pont d’actifs inter-chaînes et le centre d’applications ChainSwap avaient clôturé un cycle de financement stratégique de 3 millions de dollars dirigé par Alameda Research.

Thorchain développe également un portefeuille natif appelé Asgard X qui sera conçu pour interagir directement avec le «chaosnet», permettant aux jetons de blockchains uniques d’être détenus par un seul portefeuille.

Le jeton natif de la plate-forme, RUNE, a été en feu récemment, augmentant de 13% au cours des dernières 24 heures pour atteindre un niveau record de 12,65 $, selon Coingecko.