Le plus grand fleuve de Zamora est à sec depuis sept mois

01/08/2022 à 18:49 CET

Sébastien Chany

El Aliste, le plus grand fleuve de Zamora auquel il donne son nom, si vénéré pour ses bienfaits et redouté pour ses crues, est entré en hiver et a changé de 2021 à 2022 sans retrouver son débit caractéristique et imposant qui pendant des siècles a rendu hommage au grand Esla et depuis décembre 1934 au réservoir de Ricobayo. Les crues typiques de ces dates ont laissé place à un chenal de terre, de poussière, de sable et de pierres.

Jamais dans l’histoire connue la brave rivière Aliste n’a atteint l’hiver (21 décembre) et encore moins le nouvel an sec. Le dicton Alistano dit que «si le Prêt ne court pas pour les Saints, mauvaise année & rdquor;: 69 jours plus tard et au milieu de l’hivernage, la rivière a vaincu la vallée de« La Aguilera & rdquor; de Valer et atteint la fin de Flores sur le chemin de Gallegos del Río. Sur son chemin, il devra remplir des puits profonds comme ceux de « El Frenón & rdquor; et « La Table & rdquor; à Flores et ceux de « Las Barandas & rdquor; et le « Saya Verde & rdquor; à Gallegos del Río. Il fait sec depuis le 14 juin 2021 : il y a 208 jours aujourd’hui.

Bien que beaucoup pensent que l’Aliste est déjà en marche depuis septembre, la réalité n’est pas comme ça. Ce sont les eaux de la Cold River qu’après être né dans la « Fuente de Moya Pan & rdquor; (Sierra de Culebra), entre Ferreras de Arriba et Sarracín de Aliste, passe par Riofrío et Valer, où il recueille les eaux de la rivière Espinoso (de Cabañas et Campogrande) en maintenant son débit tout au long de l’année. Après l’été, le froid atteint Gallegos del Río où il rend hommage à Aliste. Ce sont ses eaux qui ont aidé le réservoir d’Esla à survivre pendant plusieurs mois. El Aliste a cessé de fonctionner en juin, ce qui signifie qu’en 2021, il a été plus sec qu’actif : seulement initialement à San Pedro et Mahide.

La rivière Aliste naît dans les environs du Portillo de San Pedro, de San Pedro de las Herrerías, Sierra de la Culebra, à environ 1 110 mètres d’altitude. À côté, à ses débuts, l’ancien camp de jeunes « San Ignacio de Loyola & rdquor; où des milliers d’enfants d’Espagne et du Portugal ont utilisé ses eaux lors de leurs séjours d’été.

L’Aliste est le plus long fleuve de la région naturelle, parcourant 72 kilomètres et 50 mètres de l’aquifère de la Sierra de la Culebra jusqu’à ce qu’il se jette dans l’Esla. Sa contribution moyenne estimée est de 133,8 hectomètres cubes d’eau par an.

Son débit est généralement très variable au cours de son parcours car son aquifère et ceux de la plupart de ses affluents dépendent des pluies : sec en été et imprudent en raison de ses crues en automne, printemps et hiver.

Leur Les principaux affluents sont les rivières Frío et Espinoso qui, venant de Valer, les rejoignent sur la gauche à Gallegos del Río, la Mena de Tolilla, Mellanes et Tola et El Cebal, de Grisuela et Villarino, qui les rejoignent à « El Rodillón & rdquor; (Bande de Fradellos, Valer et Fleurs) où il n’est pas encore arrivé. À eux s’ajoutent 37 ruisseaux ou ruisseaux asséchés, dont beaucoup dépendent des pluies, parmi lesquels le « Valdeladrón & rdquor; qui vient de Ferreruela.

Sur son chemin, il traverse un total de 18 villes des terres d’Aliste et d’Alba : San Pedro de las Herrerías, Mahide, Pobladura, Las Torres, Palazuelo, San Vicente de la Cabeza, Bercianos, Valer (La Aguilera), Flores, Gallegos del Río, Domez, Vegalatrave, Losacino, Castillo (il borde la forteresse du comté d’Alba de Aliste), Muga de Alba, Carbajales de Alba (sa rive était un paradis avant le retrait du réservoir), Videmala et Villanueva de los Corchos.

Une berge qui alimentait autrefois les moulins, le bétail et les vergers

La rivière Aliste a été le paradis d’une des spécialités de poissons, les anguilles de rivière, poissons Eurihalin qui passent la majeure partie de leur vie dans la mer et une autre partie dans les rivières, avec un comportement catadrome : ils quittent les rivières pour aller frayer dans les mer. Dans le cas de l’anguille européenne (c’était l’alistana), les sites de ponte sont situés dans la mer des Sargasses, un lieu choisi depuis 140 millions d’années à plus de 1 400 kilomètres d’Aliste. Ainsi, sa route allait de la mer des Sargasses à l’océan Atlantique pour des arrivées à Porto (Portugal), remontant le fleuve Douro et se déroutant le long de la rivière Esla à la recherche des eaux chaudes de l’Aliste.

L’origine de son extinction est évidente : la construction et la fermeture de la cascade de Ricobayo en 1935, qui en modifia le cours naturel et coupa son entrée à l’Aliste. Parmi les plus âgés, ils se souviennent encore que « les femelles étaient plus grosses que les mâles et il y avait plus d’un mètre ; ils étaient un délice & rdquor;. En effet, les anguilles peuvent mesurer de 70 centimètres à 2 mètres et vivre 8 ans pour les mâles et 12 ans pour les femelles. Cela signifiait qu’il y avait encore des anguilles jusqu’à presque 1960. Un autre des délices de l’Aliste éteint était le crabe de rivière, auquel s’ajoutaient des barbeaux et des escallos. Jusque dans les années soixante-dix du XXe siècle, la rivière Aliste maintenait son débit jusqu’aux communes de Valer et Flores même en été où les vergers abondants et feuillus, aujourd’hui tous abandonnés, étaient arrosés de leurs eaux par leur propre poids ou par les roues hydrauliques.

« Avant qu’il ne neige et qu’il pleuve beaucoup, le mois de mai est arrivé et vous ne pouviez pas quitter votre maison tous les jours en pleuvant, en janvier il neigeait, maintenant plus rien. Il n’est pas rare que les rivières s’assèchent car la plupart des sources urbaines et rurales sont à sec & rdquor; affirme un pasteur Alistano. La rivière Aliste et ses berges étaient autrefois un authentique verger qui alimentait les villes, les vergers, le bétail, les moulins à foulon et à farine, et la nourriture (poissons et légumes). Deux saints sont morts sur ses rives : San Víctor Bracarense (patron de San Vitero) par Palazuelo et Santa Engracia égorgé par son amant non partagé à Carbajales. Le changement climatique a également touché les rivières, qui étaient autrefois en très bonne santé avec des débits abondants.