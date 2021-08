Commerce et investissement

Le plus grand fournisseur d’indices au monde envisage une “exposition directe” aux crypto-monnaies, déclare le PDG

Henry Fernandez, président et PDG du plus grand fournisseur d’indices au monde, MSCI Inc., qui développe également des indices et des produits de crypto-monnaie, a déclaré dans une interview à Bloomberg qu’ils s’intéressaient activement à l’espace crypto.

«Nous explorons toujours une variété d’options et discutons avec un certain nombre de partenaires, mais nous sommes très optimistes sur les actifs numériques sur la technologie blockchain qui y est associée, y compris évidemment les crypto-monnaies. Je pense qu’ils ont un rôle à jouer dans le monde. Et nous regardons cela. Nous examinons les choses du point de vue de votre exposition directe aux différents types de devises. »

En juin, Fernandez avait déclaré que l’éditeur d’indices boursiers mondiaux envisageait de proposer des indices basés sur des actifs cryptographiques et en avait parlé à des experts.

MSCI publie des indices populaires pour les actions et autres titres, qui ont aidé les gestionnaires d’actifs et les investisseurs à allouer 14 500 milliards de dollars d’actifs dans le monde à la fin de l’année dernière.

Dans sa récente expansion de ses offres, MSCI a lancé cette année 20 indices thématiques sur les « mégatendances » en Chine pour aider les investisseurs à orienter leur capital vers des projets conformes aux objectifs de la politique du gouvernement chinois.

Dans l’interview de cette semaine, en plus de parler de crypto, Fernandez a également dissipé les inquiétudes concernant la « capacité d’investissement » des actions chinoises à la suite de la récente répression réglementaire de Pékin, soulignant les cas précédents où les marchés ont rebondi au lendemain.

La conformité réglementaire a pesé sur la Chine « tous les trois, quatre, cinq ans et évidemment les marchés ont bradé à l’époque. Mais très rapidement par la suite, les marchés se sont redressés et ont atteint de nouveaux sommets », a-t-il déclaré.

“Il y a beaucoup de critiques sur la Chine en termes de manque de conformité”, et elle traverse maintenant une phase corrective, a déclaré Fernandez, ajoutant: “Les pays traversent des périodes comme celle-ci”.

La Chine a également réprimé l’extraction de crypto-monnaie et le commerce à effet de levier dans le pays, ce qui a entraîné une vente massive des prix des actifs cryptographiques en mai et juin ; cependant, depuis lors, ils ont fortement rebondi et se rapprochent maintenant de leurs plus hauts historiques.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.