Le plus grand fournisseur d’iPhone déclare que la pénurie de puces se répercutera sur la seconde moitié de 2022

Vendredi 12 novembre 2021 08h08 PST par Sami Fathi

Le principal fournisseur d’iPhone, Foxconn, a déclaré qu’il s’attend à ce que la pénurie actuelle de puces se poursuive au second semestre de l’année prochaine, prolongeant les luttes des fabricants, y compris Apple, pour répondre à la demande des consommateurs, rapporte le Wall Street Journal.



Apple fait face à la pénurie de puces au cours des derniers trimestres, mais cela n’a commencé à avoir un impact significatif sur les activités d’Apple qu’au cours du dernier trimestre. La pénurie de composants spécifiques et les contraintes de production liées à la crise de santé publique en cours ont eu un impact sur la disponibilité des ‌iPhone‌, iPad, Apple Watch et Mac. Apple a déclaré qu’au cours du dernier trimestre, les pénuries lui avaient coûté 6 milliards de dollars, et il s’attend à ce que l’impact soit encore plus important pour la saison des vacances.

Foxconn est le plus grand fournisseur d’Apple pour l’iPhone‌, et bien que certains rapports suggèrent que la production s’améliore, elle est encore loin d’être tout à fait normale. À l’approche des fêtes de fin d’année, Apple encourage ses clients à passer leurs commandes de vacances tôt pour s’assurer qu’ils les reçoivent à temps pour les fêtes, et la société a fourni des dates de « commande avant » pour certains de ses produits les plus populaires.

