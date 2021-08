Minage de Bitcoin

Le plus grand gestionnaire d’actifs au monde révèle qu’il détient une participation dans deux mineurs de Bitcoin

Le plus grand gestionnaire d’actifs au monde avec 9 000 milliards de dollars d’actifs, BlackRock a pris des participations importantes dans deux mineurs de Bitcoin, selon le dossier de la SEC daté du 30 juin 2021.

La société a engagé environ 383 millions de dollars répartis entre Marathon Digital Holdings, coté en bourse, et Riot Blockchain.

BlackRock détient 6,71 % des actions MARA, s’échangeant à 31,81 $, en baisse de 45 % par rapport au sommet d’avril de 57,75 $ et une participation de 6,61 % dans RIOT, s’échangeant à 32,08 $, en baisse de 60 % par rapport au sommet historique de 79,50 $ atteint en février.

En plus d’approfondir l’industrie de la crypto-monnaie par le biais de participations dans des sociétés minières suivant une tendance plus large des institutions financières traditionnelles à augmenter leur exposition à la crypto, BlackRock a également déposé des documents en janvier auprès de la SEC pour l’inclusion des contrats à terme Bitcoin en tant qu’investissement éligible dans deux de ses fonds, le BlackRock Global Allocation Fund et le BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio.

Il y a quelques mois, la société a révélé que le BlackRock Global Allocation Fund détenait 37 contrats à terme avec le CME.

Un autre géant, Fidelity Group, détient également des participations tout aussi importantes dans les mineurs de Bitcoin, tandis que Vanguard Group est le principal actionnaire de Riot Blockchain et Marathon Digital.

Au milieu de cela, Argo Blockchain a déposé une offre publique initiale (IPO) sur le Nasdaq avec les banques d’investissement Barclays et Jefferies agissant en tant que gestionnaires.

Selon l’offre proposée, le mineur a l’intention de coter ses American Depositary Shares (ADS) sous le symbole « ARBK » tout en maintenant sa cotation sur le principal marché de Londres.

Un autre mineur de Bitcoin, Iris Energy, a déposé auprès de la SEC des États-Unis une demande d’inscription directe au Nasdaq.

La société basée en Australie devrait faire ses débuts au quatrième trimestre 2021, mais est soumise à des examens réglementaires.

Initialement, la société envisageait de devenir publique par le biais d’un accord SPAC, mais a ensuite modifié ses plans et a levé 200 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement privé pour se préparer à une éventuelle inscription aux États-Unis.

Utilisant des énergies renouvelables pour mener ses opérations minières Bitcoin, la société dispose d’une installation minière au Canada d’une capacité d’exploitation minière de 9 mégawatts (MW) avec un plan pour la porter à 30 mégawatts (MW) cette année.

