Le plus grand gestionnaire d’actifs au monde voit d’énormes opportunités dans les « crypto-monnaies »

Le PDG du plus grand gestionnaire d’actifs au monde, Blackrock, dans une récente interview avec CNBC, a déclaré qu’il voyait d’énormes opportunités dans les monnaies crypto blockchain numérisées. Au cours de l’interview, Larry Fink a déclaré que même s’il ne comprend pas grand-chose à Bitcoin, il ne peut donc pas prédire le prix, mais il pense que le marché des devises numériques a un potentiel énorme.

Fink a également reconnu le récent commentaire du PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, sur Bitcoin, où il a qualifié BTC de sans valeur. Parlant des commentaires de Dimon, Fink a déclaré qu’il faisait davantage partie du camp Jamie Dimon. Il a dit,

« Je suis probablement plus dans le camp de Jamie Dimon », déclare Larry Fink à propos de la cryptographie. « Je ne suis pas un étudiant du bitcoin et où il va aller, donc je ne peux pas vous dire si ça va à 80 000 $ ou à 0. Mais je pense qu’il y a un rôle énorme pour une monnaie numérisée. »

« Je suis probablement plus dans le camp Jamie Dimon », déclare Larry Fink sur #crypto. « Je ne suis pas un étudiant de #bitcoin et où ça va aller, donc je ne peux pas vous dire si ça va à 80 000 $ ou à 0. Mais je pense qu’il y a un rôle énorme pour une monnaie numérisée. » pic.twitter.com/xNn4NBNefr – Squawk Box (@SquawkCNBC) 13 octobre 2021

Jamie Dimon est devenu la cible de plusieurs blagues dans la communauté crypto non pas tant pour ses commentaires sans valeur, mais plus encore à cause de son raisonnement sur les raisons pour lesquelles il pense que cela ne vaut rien. Dimon a affirmé qu’il doutait que l’approvisionnement de 21 millions de Bitcoin reste constant une fois que tout est extrait, car il s’agit d’un morceau de code qui peut être modifié à tout moment. Cependant, il est presque impossible de le faire et c’est la raison pour laquelle plusieurs pièces fourchues ont été créées et ont échoué lamentablement.

Blackrock Big sur Bitcoin Mining

Les commentaires de Fink sur Bitcoin indiquent qu’il ne comprend pas grand-chose au prix mais réalise le potentiel qu’il recèle. Cependant, Blackrock a investi des millions dans des sociétés minières Bitcoin, en particulier à une époque où les mineurs chinois se délocalisaient aux États-Unis. Le dépôt de Blackrock au premier trimestre a également révélé que la société avait investi sur le marché des contrats à terme Bitcoin.

Bitcoin se négocie actuellement à 55 106 $ avec les yeux fixés sur la barre des 60 000 $. La principale crypto-monnaie a récemment atteint un nouveau sommet de 5 mois la semaine dernière et les métriques en chaîne indiquent que les taureaux retesteraient bientôt l’ATH.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Diplômé en ingénierie, Prashant se concentre sur les marchés britannique et indien. En tant que crypto-journaliste, ses intérêts se situent dans l’adoption de la technologie blockchain dans les économies émergentes.

Lien source

Vues de la publication : 13