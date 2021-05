Le plus grand iceberg du monde de la taille de MAJORQUE se détache de l’Antarctique – images satellite | Monde | Nouvelles

L’Agence spatiale européenne (ESA) a déclaré que l’iceberg – qui a été appelé A-76 – a été repéré pour la première fois par la mission Copernicus Sentinel-1. L’organisation a publié des photos sur son site Web montrant la monstrueuse plaque de glace, qui mesure 4 320 km carrés (1668 miles carrés) et dépasse la taille de la plus grande île touristique d’Espagne.

L’ESA a écrit: “C’est plus grand que Majorque comme vous pouvez le voir.

«L’énormité du berg en fait le plus grand du monde, arrachant la première place à l’iceberg A-32A (environ 3880 km2) qui est également situé dans la mer de Weddell.»

L’A-76 est une masse allongée, 175 kilomètres (106 miles) d’avant en bas et 25 kilomètres (15 miles) de large.

L’iceberg, qui réside maintenant dans la mer de Weddell, dépasse également la taille de l’État américain de Rhode Island.

Et il dépasse l’ancien plus grand, son voisin A-23A, de plus de 300 miles carrés.

L’A-23A a une superficie d’environ 3380 km carrés (1305 miles carrés) et s’est également infiltrée dans la mer de Weddell.

Le National Ice Center des États-Unis a corroboré les conclusions de l’ESA avec des images du satellite Copernicus Sentinel-1.

L’A-76 a émergé de la plate-forme de glace de Ronne, située près de la base de la péninsule antarctique.

C’est l’un des nombreux à provenir de l’affleurement au cours des dernières années, mais ce n’est pas une conséquence directe du changement climatique.

Ted Scambos, un glaciologue de recherche à l’Université du Colorado à Boulder, a déclaré que sa présence n’augmenterait pas le niveau des océans.

L’A-76 flottait déjà dans l’océan avant son échappée aujourd’hui.

M. Scambos a déclaré que l’étagère s’était “comportée de manière stable et quasi périodique” au cours du siècle dernier.

Les plateaux de glace de la région ont commencé à se désagréger en raison du changement climatique, selon les scientifiques.

Larsen C, attaché à la limite est de la péninsule, est une plate-forme qui a soulevé des préoccupations.

À peu près de la taille du Pays de Galles, le climat de la région s’est réchauffé, provoquant la dispersion et le retrait de petites étagères.

Larsen C est le plus vulnérable depuis 10 000 ans, et sans réduire les émissions de carbone, il pourrait également envoyer des icebergs dans l’océan.