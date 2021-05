Le plus grand iceberg du monde se brise en Antarctique

19/05/2021 à 22:19 CEST

Les nouvelles concernant les icebergs en Antarctique continuent de se produire, chaque fois avec de plus grandes surfaces. Maintenant, un nouveau cas a été connu avec des dimensions plus grandes que l’île de Majorque. Le réchauffement climatique accélère ce type de phénomène.

Un énorme iceberg s’est détaché de la plate-forme de glace de Ronne en Antarctique et dérive maintenant à travers la mer de Weddell. Il s’agit de l’A-76, comme l’a rapporté ce mercredi l’Agence spatiale européenne (ESA), et il est le plus grand au monde détecté à ce jour.

Les images de l’iceberg ont été prises le 14 mai par la mission Sentinel-1 du programme d’observation terrestre Copernicus, promu par l’ESA et la Commission européenne.

Comme indiqué, il mesure environ 170 kilomètres de long et 25 kilomètres de large, de sorte que sa surface atteint environ 4 320 kilomètres carrés. De cette façon, c’est plus grande que l’île espagnole de Majorque, qui a 3 640 kilomètres carrés.

Avec sa taille énorme, il a déplacé l’iceberg A-23A, qui fait environ 3880 kilomètres carrés et navigue également sur la mer de Weddell, de la première position du classement.

L’A-76 a été détecté par le British Antarctic Survey et confirmé par le US National Ice Center grâce à des images de la mission Copernicus Sentinel-1, qui est composée de deux satellites en orbite polaire capables de prendre des images indépendamment des conditions météorologiques et si c’est le jour ou la nuit.

Avant cela et l’A-23A, il y a eu d’autres détachements importants d’icebergs ces dernières années, comme cela s’est produit en 2017 avec la D28, qui faisait initialement 1582 kilomètres carrés, plus ou moins comme Gran Canaria, une surface qui a été successivement dépassée.

Le nouvel iceberg sera maintenant suivi arrêté par des experts pour vérifier à la fois son cours et l’apparition de fissures ou d’autres phénomènes courants dans ce type de formation.

Le réchauffement climatique favorise la perte de gigantesques masses de glace dans l’Arctique, de sorte que ce type d’événement pourrait être de plus en plus courant, selon les scientifiques.