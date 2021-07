Le plus grand incendie de Californie met le feu à des maisons alors que les flammes frappent l’Occident

Les flammes de l’incendie de Dixie consument une maison dans la communauté d’Indian Falls, dans le comté de Plumas, en Californie, le samedi 24 juillet 2021. L’incendie a détruit plusieurs résidences alors qu’il dévastait la région.

Noé Berger | PA

Des flammes traversant un terrain accidenté dans le nord de la Californie ont détruit plusieurs maisons samedi alors que le plus grand incendie de forêt de l’État s’intensifiait et que de nombreux autres incendies sévissaient dans l’ouest des États-Unis.

L’incendie de Dixie, qui a commencé le 14 juillet, avait déjà rasé plus d’une douzaine de maisons et d’autres structures lorsqu’il a ravagé la petite communauté d’Indian Falls après la tombée de la nuit.

Une estimation actualisée des dommages n’était pas disponible dans l’immédiat, bien que les pompiers aient déclaré que l’incendie avait carbonisé plus de 181 000 acres (73 200 hectares) dans les comtés de Plumas et de Butte et était contenu à 20 %.

L’incendie brûlait dans une zone reculée avec un accès limité, entravant les efforts des pompiers alors qu’il chargeait vers l’est, ont déclaré les pompiers. Cela a suscité des ordres d’évacuation dans plusieurs petites communautés et le long de la rive ouest du lac Almanor, une escapade populaire dans la région.

Pendant ce temps, le plus grand incendie de forêt du pays, l’incendie de Bootleg dans le sud de l’Oregon, était presque à moitié encerclé samedi alors que plus de 2 200 membres d’équipage travaillaient pour l’enfermer dans la chaleur et le vent, ont déclaré des responsables des pompiers. La croissance de l’incendie tentaculaire avait ralenti, mais des milliers de maisons restaient menacées du côté est, ont déclaré les autorités.

“Ce feu résiste à l’arrêt sur les lignes de bulldozer”, a déclaré Jim Hanson, analyste du comportement du feu, dans un communiqué de presse du département des forêts de l’Oregon. “Avec le temps extrêmement sec et les carburants que nous connaissons, les pompiers doivent constamment réévaluer leurs lignes de contrôle et rechercher des options d’urgence.”

En Californie, le gouverneur Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence pour quatre comtés du nord en raison d’incendies de forêt qui, selon lui, causaient « des conditions de danger extrême pour la sécurité des personnes et des biens ». La proclamation a ouvert la voie à davantage de soutien de l’État.

De telles conditions sont souvent dues à une combinaison de conditions météorologiques inhabituelles, aléatoires, à court terme et naturelles, accentuées par le changement climatique à long terme causé par l’homme. Le réchauffement climatique a rendu l’Occident beaucoup plus chaud et plus sec au cours des 30 dernières années.

Samedi, des équipes de pompiers de Californie et de l’Utah se sont rendues au Montana, a annoncé le gouverneur Greg Gianforte. Cinq pompiers ont été blessés jeudi lorsque des vents tourbillonnants ont renvoyé des flammes sur eux alors qu’ils travaillaient sur l’incendie de Devil’s Creek qui brûlait sur un terrain accidenté et escarpé près de la ville rurale de Jordan, dans le nord-est de l’État.

Ils sont restés hospitalisés vendredi. Le porte-parole du Bureau of Land Management, Mark Jacobsen, a refusé de révéler l’étendue de leurs blessures, et les tentatives pour connaître leurs conditions samedi ont échoué. Trois des pompiers sont des membres d’équipage du US Fish and Wildlife Service du Dakota du Nord, et les deux autres sont des pompiers du US Forest Service du Nouveau-Mexique.

Un autre incendie hautement prioritaire, l’incendie d’Alder Creek dans le sud-ouest du Montana, avait carbonisé plus de 6 800 acres (2 750 hectares) et était contenu à 10% samedi soir. Il menaçait près de 240 foyers.

Ailleurs en Californie, l’incendie de Tamarack au sud du lac Tahoe a continué de brûler à travers le bois et les chaparrals et a menacé les communautés des deux côtés de la frontière entre la Californie et le Nevada. L’incendie, déclenché par la foudre le 4 juillet dans le comté d’Alpine, a détruit au moins 10 bâtiments.

L’épaisse fumée de cet incendie et de l’incendie de Dixie a réduit la visibilité et peut parfois au sol des avions fournissant un soutien aux équipes de pompiers. La qualité de l’air au sud du lac Tahoe et à travers la frontière de l’État jusqu’au Nevada s’est détériorée à des niveaux très malsains.

Énorme nuage de feu et de fumée vu au-dessus d’une maison située en face. L’incendie de Tamarack a rapidement pris de l’ampleur et a continué à brûler toute la nuit, plus de 6 500 acres ont brûlé et des ordres d’évacuation sont en place.

Ty O’Neil | LightRocket | .

Dans le centre-nord de Washington, les pompiers ont combattu deux incendies dans le comté d’Okanogan qui ont menacé des centaines de maisons et causé à nouveau des conditions dangereuses pour la qualité de l’air samedi. Et dans le nord de l’Idaho, à l’est de Spokane, dans l’État de Washington, un petit incendie près du parc à thème Silverwood a provoqué des évacuations vendredi soir dans le parc et dans les environs. Le parc à thème a été rouvert samedi avec le feu à moitié contenu.

Bien que le temps chaud avec les vents de l’après-midi aient constitué une menace continue de propagation des incendies, les prévisions du week-end prévoyaient également un risque d’orages épars en Californie, en Utah, au Nevada, en Arizona et dans d’autres États. Cependant, les prévisionnistes ont déclaré que certains pourraient être des orages secs qui produisent peu de pluie mais beaucoup d’éclairs, ce qui peut déclencher de nouveaux incendies.

Plus de 85 grands incendies de forêt brûlaient dans tout le pays, la plupart dans des États occidentaux, et ils avaient brûlé plus de 1,4 million d’acres (2 135 milles carrés, soit plus de 553 000 hectares).