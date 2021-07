18/07/2021 à 9h09 CEST

Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique a mis à jour le bilan des actions urgentes et structurelles projetées pour parvenir à la relance de la Mar Menor, à Murcie, une zone de grande diversité biologique menacée par des rejets de toutes sortes, des retours d’eau d’irrigation avec des pesticides aux produits chimiques. Le plus grand lac salé d’Europe se meurt. Objectif, sauve-la.

Le rapport d’étape comprend l’état d’avancement de l’exécution de la feuille de route, lancée en octobre 2019 avec le double objectif d’arrêter la détérioration de la Mar Menor, unique pour son haute valeur écologique, et contribuer à la récupération de sa dynamique naturelle.

El Miteco continue de travailler sur la préparation d’un « Programme vert intégré pour la récupération de la Mar Menor & rdquor ;, qui ordonne, sélectionne et hiérarchise les actions à mener, et un« Plan d’adaptation au changement climatique dans le bassin versant de la Mar Menor & rdquor; qui contribue à une une plus grande résilience face aux phénomènes de pluies extrêmes, de plus en plus fréquentes.

Les actions de la feuille de route visent essentiellement à réduire la contribution des polluants aux eaux de surface et souterraines, ainsi que pour éviter les modifications des écosystèmes côtiers.

Augmentation des dossiers de sanction

À cette fin, le nombre de personnels dédiés à la surveillance et à l’inspection a augmenté dans plusieurs domaines, ce qui a entraîné une augmentation des procédures disciplinaires.

Au total, ils ont été déférés au bureau du procureur 203 procédures disciplinaires dans la Mar Menor, dont 132 ont également été envoyés à la communauté autonome.

Aux alentours de la Mar Menor, le nombre de procédures de sanction engagées depuis 2018 pour usage privé de l’eau sans autorisation (irrigation dans des zones sans droit inscrites au Registre des Eaux ou irrigation en dehors du périmètre agréé) est de 461.

La superficie qui a déjà fait l’objet d’une résolution de sanction est de 4 275 hectares, alors que la superficie signalée, mais toujours sans résolution, est de 3 414 hectares.

Le nombre de dossiers de restitution de récolte initiés par la communauté autonome n’a pas augmenté, malgré le fait qu’elle compte déjà 79 procédures administratives déposées. 71 autres fichiers vous seront transmis sous peu.

Les agents environnementaux ont passé en revue une superficie supérieure à 13 865 hectares, dont 11 560 (83 %) disposent d’un système d’irrigation. La communauté d’irrigation a été obligée de réduire la superficie irrigable de 341 hectares.

Renforcement des contrôles sur les rejets

De même, le renforcement de l’action de contrôle des rejets potentiellement polluants et des usines de dessalement sans autorisation se poursuit.

Depuis le début de 2020 et jusqu’à maintenant ils ont commencé 166 procédures disciplinaires contre des stations d’épuration (STEP) en raison des rejets dans les cours d’eau publics, selon la Confédération hydrographique du Segura (CHS).

Les dossiers ouverts pour la détection des usines de dessalement depuis le 1er janvier 2020 sont passés à 109, et depuis 2018, à 657. Au total, 201 usines de dessalement illégales ont déjà été scellées dans le Campo de Cartagena et la région d’Alicante depuis le début des opérations. .inspections, et 113 procédures disciplinaires ont été proposées.

De plus, des agents environnementaux ont signalé que 54 desalobradoras ont été enlevés ou démantelés, et 112 sondages ont été scellés.

En revanche, six dossiers ont été ouverts pour le recouvrement de la possession de biens du domaine public maritime terrestre (DPMT) indûment occupés, et 59 dossiers visant à déterminer les droits des propriétaires d’occupations existantes avant l’entrée en vigueur de la Loi Côtière (1988), en vertu des dispositions transitoires de la réglementation.

Occupations illégales du domaine public

Il est ainsi destiné à déterminer quelles occupations sont illégales, afin de procéder à leur levée et à la restauration de la DPMT.

El Miteco a prévu un jeu de 40 millions du Plan de Récupération, de Transformation et de Résilience pour la restauration des installations minières abandonnées dangereuses dans le bassin de la Mar Menor.

Les principales actions envisagées sont les barrages de rétention dans les parties hautes des ramblas face à l’entraînement des sédiments chargés en métaux lourds, ainsi que le revégétalisation du lit de la rivière avec des espèces qui résistent aux métaux et les accumulent dans leurs rhizomes.

le élimination rapide des déchets miniers et son évacuation vers une décharge autorisée, ainsi que la création de barrières végétales aux embouchures des Ramblas jusqu’à la Mar Menor. Enfin, dans les zones basses, des zones inondables seront créées pour retenir les débits de l’avenue de las ramblas.

D’autre part, le ministère a soutenu le projet de surveillance de la nacra (Pinna nobilis) dans la lagune présenté par le gouvernement de Murcie pour réduire ses menaces.

Le nacra est la seule espèce marine déclarée dans un état critique qui, contrairement à ce qui se passe dans le reste de la Méditerranée, maintenait des populations abondantes dans la Mar Menor avant les épisodes de pollution et le DANA de septembre 2019.

Le projet, qui prévoit d’installer collecteurs de larvesEntre autres initiatives, il sera financé à 80% avec un montant de 194 000 euros, destiné aux espèces en situation critique.

Un écosystème mourant

Toutes ces actions sont essentielles à la récupération de la lagune qui, selon les experts, nécessite une action globale et coordonnée par les différentes administrations et acteurs socio-économiques.

La protection de la Mar Menor est l’un des enjeux de tous les mouvements écologistes en Méditerranée. Justement, cet été la campagne d’été du “Déesse Maât& rdquor;, le voilier Ecologistas en Acción a commencé dans cette lagune. L’objectif de sa première escale était de donner de la visibilité à l’une des pires catastrophes écologiques de la côte méditerranéenne de la péninsule.

“Le joyau de la couronne des espaces naturels de la région de Murcie, transformé en un écosystème mourant qui manque de possibilités futures avec chaque jour qui passe sans solution & rdquor;, selon les mots de Pedro Luengo, porte-parole des écologistes en action de la région de Murcie.

Ecologists in Action dénonce qu’après la décision de transformer Campo de Cartagena en “potager d’Europe& rdquor;, passant d’une irrigation pluviale à faible impact à une irrigation super-intensive, l’entrée de nitrates, de phosphates et de sédiments d’origine agricole tue rapidement cet espace naturel.

D’autres impacts, tels que le tourisme résidentiel, les ports, le dragage du canal Estacio ou la perte de zones humides périphériques, contribuent également à la dégradation de la Mar Menor.

Rapport de référence : https://drive.google.com/file/d/1PnQd9a1GByBppkMY7MRFDzStNngKwfBo/view

