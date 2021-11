Le plus grand magasin de pêche du Royaume-Uni piraté avec du porno

09/11/2021 à 09:53 CET

SPORT.es

Le plus grand magasin de pêche du Royaume-Uni a été piraté et son site Web redirige les pêcheurs intéressés vers un site Web pour adultes. Angling Direct, qui vend du matériel de pêche en ligne et dans les magasins, a déclaré avoir été touché par l’attaque vendredi soir.

En plus de la redirection du site Web, votre compte Twitter a été compromis afin qu’il référencer un site porno et publier les coordonnées de l’attaquant. La société a déclaré avoir fait appel à des experts en cybersécurité pour résoudre le problème et alerté les autorités. Sur le propre compte Twitter d’Angling Direct, l’attaquant a publié un tweet moqueur affirmant que la société avait été vendue au site Web pour adultes Pornhub.

« Vos données ont déjà été transférées » vers l’empire de la vidéo pour adultes, a-t-il déclaré aux passionnés de pêche, apparemment les troller. Mais Angling Direct a déclaré qu’il n’est pas clair si des données personnelles ont été compromises et qu’aucune donnée de paiement ne pourrait l’être. L’attaquant a également publié une adresse e-mail à laquelle ils pouvaient être joints, ainsi qu’une offre de retour « des informations et de l’accès » au site. Aucune demande de rançon publique n’a été faite.