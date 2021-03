Demandez à l’un des héros triples de Manchester United de 1999 de sélectionner un point culminant de sa carrière et vous vous attendez à une réponse évidente – mais pas à Dwight Yorke.

Formant un partenariat légendaire avec Andy Cole, la première saison de Yorke à Old Trafford s’est terminée en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup.

.

Yorke a tout gagné lors de sa première saison à United

.

United reste la seule équipe à atteindre le triplé de la Premier League, de la FA Cup et de la Ligue des champions

Les Red Devils restent la seule équipe à avoir jamais fait cela, ce dont Yorke parle avec une immense fierté lors de son apparition sur le dernier épisode de talkSPORT d’Up Front With.

Mais mener Trinité-et-Tobago à sa toute première Coupe du monde en 2006 signifie plus pour l’icône United.

«C’était le summum de ma carrière», a déclaré Yorke à talkSPORT. «Nous nous sommes rapprochés en 1990, alors que nous aurions dû nous qualifier pour la Coupe du monde en Italie.

«Nous avions besoin d’un point contre l’Amérique et nous jouions à domicile, nous avons perdu 1-0.

«J’aurais été le plus jeune joueur à avoir disputé la Coupe du monde. Il y avait une histoire à faire, mais malheureusement cela ne s’est pas produit.

.

Yorke a été capitaine de son pays à l’âge de 35 ans à la Coupe du monde 2006 et a livré un homme du match lors du match nul 0-0 avec la Suède.

«Gagner le triplé, remporter la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et tout ce qui précède – emmener mon pays à la Coupe du monde doit être la plus grande réussite simplement parce que nous sommes probablement la plus petite nation à avoir jamais disputé la Coupe du monde.

« Ce que cela signifie pour notre peuple, ce que cela représente pour l’ensemble des Caraïbes – après avoir fait cela, pour moi, cela doit être la plus grande réussite de tous. »

Néanmoins, Yorke insiste sur le fait que les aigus sans précédent vivront à jamais dans l’histoire, peu importe ce que les gens disent.

Cette célèbre équipe de United figure toujours dans les débats sur la plus grande équipe de Premier League de tous les temps, mais certains se demandent si elles étaient aussi bonnes que d’autres tenues emblématiques comme les « Invincibles » d’Arsenal ou les « Centurions » de Manchester City.

«C’est historique. Cela n’a jamais été réalisé auparavant », a déclaré Yorke lorsqu’on lui a posé des questions sur les aigus. «Qu’attendez-vous de vous au cours de votre première année?

.

On se souvient de Yorke et Cole comme l’un des plus grands partenariats de grève de tous les temps

«Ces moments de football que nous avons vécus, en particulier au cours des dix derniers jours de cette saison, ce que nous avons apprécié, remportant ma première Premier League, FA Cup et Champions League.

«C’était une chose énorme et je suis probablement l’un des gars les plus chanceux de faire partie de cette équipe. Mais c’était une sacrée équipe, un sacré accomplissement, et être dans les livres d’histoire – personne ne peut m’enlever cela, peu importe ce que les gens disent.

«Cela figurera toujours dans les livres d’histoire et vous ferez toujours partie de l’histoire.»

Malgré tout le succès à United, c’était un objectif pour Aston Villa dont Yorke se souvient le plus affectueusement.

Le joueur de 49 ans a fait asseoir l’icône d’Arsenal David Seaman et l’a fait reculer sur le but en vain avec la plus effrontée des pénalités de Panenka en 1998.

Avec la qualification pour le football européen en jeu devant un Villa Park bondé, cela résumait tout ce que Yorke représentait en tant que joueur.

« Nous avons joué à Arsenal le dernier jour de la saison et nous devions nous qualifier pour l’Europe », a-t-il déclaré. «Ils ont eu un incroyable quatre arrière avec Tony Adams, Martin Keown et Steve Bould.

«Mon but contre David Seaman, nous avons gagné 1-0, j’ai fait la Panenka contre lui. Il avait l’air énorme dans le but et je pensais qu’il le sauverait si j’allais de chaque côté. Alors j’ai pensé que je serais effronté avec ça.

«C’est quelque chose que j’ai pratiqué après l’avoir observé et étudié. Le faire devant 45000 fans, ce que cela signifiait et le faire contre l’Angleterre n ° 1 – il y avait un peu de tout.

« La personnalité que j’étais sur le terrain de football, et le faire à ce moment-là, en fait le plus grand moment. »

Regardez l’épisode complet d’Up Front With: Dwight Yorke à 17 h ce samedi sur talkSPORT