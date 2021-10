Le plus grand monero au monde acceptant le marché Darknet révèle un plan de retraite – Les administrateurs de la Maison Blanche disent que DNM « a atteint son objectif » – Bitcoin News

L’un des plus grands marchés du darknet (DNM), la Maison Blanche, a annoncé que le marché se retire alors que les administrateurs du DNM disent que l’équipe a atteint son objectif. Après avoir révélé le plan de retraite, les administrateurs de la Maison Blanche ont expliqué que l’enregistrement des utilisateurs et les commandes avaient été désactivés.

Darknet Market La Maison Blanche prévoit de fermer ses portes bientôt, l'enregistrement des utilisateurs et les commandes ont été désactivés

Lorsque le marché noir du DNM a été saisi par les forces de l’ordre mondiales, le marché de la Maison Blanche est devenu le deuxième plus grand DNM juste en dessous du géant du darknet russe Hydra. La Maison Blanche était également un DNM monero (XMR), ce qui signifie que XMR était la seule monnaie numérique acceptée par les vendeurs de la Maison Blanche.

La Maison Blanche et le DNM Archetyp Market étaient les deux seuls DNM à avoir une règle XMR stricte uniquement. Cependant, les administrateurs du marché de la Maison Blanche ont annoncé la fermeture volontaire du DNM car l’équipe a atteint son objectif. Les administrateurs de la Maison Blanche (WH) ont en outre souligné que les utilisateurs ne devraient pas s’attendre à ce que le DNM revienne.

Message des administrateurs de WH publié sur le forum DNM Dread.

“Nous avons atteint notre objectif et maintenant, selon le plan, il est temps pour nous de prendre notre retraite”, ont détaillé les administrateurs de WH dans une annonce publiée sur le forum DNM Dread. « En effet, l’enregistrement et la commande des utilisateurs ont été désactivés immédiatement, tout le reste (oui, retraits inclus) fonctionne comme d’habitude. Nous garderons le marché en ligne pendant une durée limitée jusqu’à ce que les commandes ouvertes soient finalisées, les litiges traités et les pièces retirées. Nous ne savons pas combien de temps cela prendra, mais ne vous attendez pas à revenir dans 6 mois et à trouver le marché en hausse », note la lettre d’adieu du membre de l’équipe WH. La lettre de retraite WH ajoute en outre:

Toutes les règles du marché sont toujours en vigueur, les utilisateurs ne doivent donc pas essayer de profiter de la situation et de l’arnaque, le système de rétroaction fonctionne toujours et sera partagé avec Recon et d’autres marchés. Étant donné que les annonces et les autocollants présentés cette semaine ne généreront aucun revenu, les fournisseurs qui les ont payés seront remboursés via leur portefeuille de marché. Les fournisseurs peuvent désormais annoncer les marchés sur lesquels ils opèrent sur leurs profils de fournisseurs, mais les contacts directs sont toujours interdits.

11 marchés Darknet acceptent toujours Monero

Le 2 octobre, le chercheur et compte Twitter officiel de Dark.fail, un journaliste anonyme faisant des recherches sur Internet non censuré, a averti ses abonnés que WH prenait sa retraite. « ALERTE : le marché de la Maison Blanche prend sa retraite », a tweeté Dark.fail samedi. « Les nouvelles commandes et inscriptions sont désactivées. Le site reste en ligne. Il n’y a aucune indication d’une arnaque à la sortie ou d’un compromis », a ajouté le chercheur.

Comme mentionné ci-dessus, les utilisateurs de monero (XMR) peuvent toujours accéder au DNM appelé Archetyp Market afin d’utiliser XMR. De plus, il existe des DNM qui offrent un mélange d’acceptation BTC et XMR. Versus Market, Cannazon, Tor 2 Door, Cypher Market et Revolution proposent à la fois BTC et XMR au choix, tandis que les administrateurs de Monopoly Market, Dark0de, ASAP Market, World Market, Cartel Marketplace et Liberty Market obligent tous les fournisseurs à accepter les deux pièces.

Que pensez-vous des administrateurs de la Maison Blanche annonçant sur Dread que le marché fermera ses portes et ne reviendra pas ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

