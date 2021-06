Le plus grand mystère de l’épisode 3 de «Loki» de Marvel pourrait déjà être résolu – .

in

Le troisième épisode de Loki nous a rapprochés de la réponse à la plus grande question concernant la Time Variance Authority (TVA). Dans le processus, il a livré une grande révélation sur l’organisation de la meilleure façon possible. Nous savions en entrant dans la nouvelle série télévisée MCU que la TVA capturerait Loki (Tom Hiddleston) après avoir échappé à son destin prédéterminé dans Avengers: Fin de partie. Les bandes-annonces indiquaient clairement que Loki est un prisonnier et qu’il finirait par travailler pour TVA avant de se retourner finalement contre l’organisation.

La grande révélation de l’épisode 3 est arrivée de manière inattendue, et vous pourriez la manquer si vous ne faites pas attention à tout ce qui se passe dans l’épisode. Sans trop en gâcher encore, je peux vous dire que l’épisode 3 est dédié au développement de nombreux personnages, nous donnant une nouvelle dynamique formidable à explorer. Loki peut interagir avec une variante différente de Loki lors d’une mission mettant sa vie en danger. Il n’y a pas de scène post-crédits, mais l’épisode 3 a un cliffhanger important que nous devrons attendre une semaine pour voir résolu.

Cela étant dit, le plus grand mystère de l’épisode pourrait déjà être résolu. Remarquez, Je suis sur le point de commencer à spoiler l’épisode 3 de Loki alors arrêtez de lire maintenant si vous ne l’avez pas déjà regardé.

L’épisode 3 a repris là où l’épisode 2 s’était arrêté, confirmant que l’autre Loki prévoyait d’envahir à lui seul la TVA et très probablement d’abattre les Time-Keepers. Sylvie (Sophia Di Martino) aurait pu tout s’en tirer sans les méfaits de Loki. C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés sur cette planète cataclysmique, Lamentis, qui est sur le point d’être détruite.

Loki a découvert dans l’épisode 2 que Sylvie se cachait à la vue de tous, choisissant des événements cataclysmiques pour dissimuler son impact sur la chronologie. Une faille inhabituelle permet à une variante de vivre à l’intérieur de ces cataclysmes sans déclencher aucun avertissement, car aucune nouvelle branche de temps n’est créée. La TVA ne serait pas en mesure de détecter les anomalies temporelles qui doivent être corrigées. C’est parce que tout ce que vous faites comme variante avant un événement cataclysmique n’a pas d’importance. Cet endroit dans le temps est détruit peu de temps après que vous l’ayez modifié, il n’y a donc aucune chance que la chronologie bifurque. Les cataclysmes agissent comme des charges de réinitialisation naturelles, si vous voulez.

Dans l’épisode 3, Loki et Sylvie ont essayé de changer le cours des événements en fonction de leurs besoins. Ils voulaient s’échapper de la planète à l’aide d’un vaisseau qui devrait être détruit au cours de ses dernières heures sur Lamentis. C’est probablement le genre d’événement Nexus qui aurait sonné l’alarme à la TVA. Cela n’avait pas d’importance cependant, car Loki et Sylvie n’avaient pas réussi. Après cette grande scène d’action en une seule prise à la fin, le vaisseau spatial qui les aurait sauvés a explosé, comme il était censé le faire.

Alors, comment échapperont-ils à une mort imminente ? C’est notre plus grande question après l’épisode 3, compte tenu de ce que nous savons des événements Nexus et de la façon dont la TVA détecte les branches dans la chronologie.

Une chose qui a du sens en ce moment, c’est que Mobius (Owen Wilson) ou quelqu’un d’autre à TVA les suive sur Lamentis. On ne sait pas comment ils sauraient visiter ce monde particulier au lieu d’autres événements cataclysmiques. Mais la TVA a accès à des ressources pratiquement illimitées, ce qui pourrait leur permettre de visiter n’importe quel événement cataclysmique où ils pourraient se cacher.

Une autre option serait d’apprendre que Loki n’a jamais détruit le Tem Pad et qu’ils peuvent toujours l’alimenter pour se sauver.

Scène de la bande-annonce de Loki montrant Loki (Tom Hiddleston) franchissant une porte temporelle. Source de l’image : Marvel Studios

Grâce à un Redditor aux yeux d’aigle, nous pourrions avoir notre confirmation que Loki et Sylvie utiliseront une porte temporelle pour quitter Lamentis. La personne a commenté dans un fil de discussion consacré à l’épisode 3 qu’il y a une scène dans une bande-annonce de Loki qui contient le genre de scénographie qui correspond à Lamentis.

Comme on le voit ci-dessus, l’image nous montre que Loki se prépare à franchir une porte temporelle. Il porte la même tenue qu’il portait dans l’épisode 3, et le fond rocheux violet ressemble certainement à Lamentis.

Il n’y a aucune garantie que la scène ci-dessus représente réellement l’évasion de Loki et Sylvie de Lamentis. Mais nous savons qu’ils devront soit se sauver, soit être sauvés puisque les deux personnages apparaîtront dans trois autres épisodes de Loki. Et nous savons également que l’utilisation d’une porte temporelle est le moyen le plus simple pour eux de quitter ce monde mourant.

L’épisode 4 de Loki commencera à être diffusé mercredi prochain sur Disney +, mais vous pouvez à nouveau consulter une ancienne bande-annonce pour voir la scène ci-dessus – c’est à 1h35 minute.

