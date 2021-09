Le plus grand opérateur d’échange de crypto-monnaies de Corée du Sud lève un million à une valorisation de 0,65 milliard

des échanges

Le plus grand opérateur d’échange de crypto de Corée du Sud lève 85 millions de dollars à une valorisation de 8,65 milliards de dollars

Upbit représente plus de 70 % de la part du marché national et suscite actuellement le plus d’intérêt pour Serum, Ethereum, XRP, Bitcoin, Cosmos, Tezos, Cardano et Polkadot.

Dunamu, l’opérateur du principal échange de crypto-monnaie de Corée du Sud, Upbit, est devenu un «décacorne» en obtenant une valorisation de près de 10 milliards de dollars, rejoignant désormais les rangs du géant du commerce électronique Coupang et de l’application de réservation de loisirs Yanolja.

Dunamu a levé environ 100 milliards de won (environ 85 millions de dollars) auprès d’investisseurs, a rapporté le Korea Times citant des sources du secteur bancaire d’investissement.

Altos Ventures, Hana Financial Investment et Saehan Venture Capital sont les investisseurs de la société.

Avec ce dernier cycle de financement, la valorisation de Dunamu est passée à environ 10,2 billions de wons (8,65 milliards de dollars), contre 6 700 milliards de wons en avril et avant 1,5 billions de wons en février de cette année.

Selon les observateurs du marché, Dunamu peut avoir une valorisation pouvant atteindre 30 000 milliards de won (25,4 milliards de dollars) s’il est rendu public dans un proche avenir.

Cela signifie que “le marché des échanges cryptographiques est devenu beaucoup plus difficile à entrer à la suite de la récente réglementation, et c’est le pari du marché qu’Upbit maintiendra et étendra sa domination sur le marché + adoption institutionnelle”, a déclaré DooWanNa, co-fondateur de StableNode et Asie BD chez MakerDAO.

Fondée en 2012, Dunamu a lancé l’échange cryptographique Upbit fin 2017. En tant que position de leader sur le marché des pièces de monnaie, Dunamu a généré 590 milliards de wons (500 millions de dollars) de ventes au cours du premier trimestre de cette année, et la société blockchain devrait atteindre un bénéfice de plus de deux mille milliards de wons (1,7 milliard de dollars) cette année.

La plus grande bourse de Corée du Sud, Upbit domine le marché de la cryptographie dans le pays, représentant plus de 70% de la part du marché intérieur, et fait partie des rares bourses réglementées.

Il y a environ dix jours, la société est officiellement devenue la première bourse coréenne autorisée, grâce à un compte bancaire. Selon les médias locaux, Upbit est actuellement la seule entreprise qui a été signalée comme opérateur d’actifs virtuels conformément aux exigences de la loi spéciale, un projet de loi conçu pour empêcher le blanchiment d’argent illégal et le financement du terrorisme conformément au GAFI.

Bithumb, Coinone et Korbit sont les seuls autres échanges qui ont des comptes fiduciaires existants et obtiendront bientôt leurs licences en tant que telles non affectées par la date limite du 24 septembre du FSC pour enregistrer leurs entreprises auprès du gouvernement.

Actuellement, les dix principales pièces échangées sur Upbit sont Bitcoin Cash ABC, Serum, Ethereum, XRP, Bitcoin, Cosmos, Tezos, Cardano, Polkadot et OMG Network.

