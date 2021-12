Le plus grand organisme du monde est mangé vivant

Le plus grand organisme du monde, qui se trouve dans les montagnes Wasatch de l’ouest des États-Unis, est lentement mangé vivant.

Connu sous le nom de Pando, l’organisme est un peuplement de 106 acres de clones de tremble. De l’extérieur, il ressemble à une forêt massive de plusieurs arbres individuels. En réalité, Pando est composé de 47 000 tiges génétiquement identiques, toutes connectées à un réseau racinaire singulier. Cet organisme fournit un écosystème complet pour la région. Pando est protégé par le US National Forest Service. Cela signifie qu’il ne risque pas d’être abattu. Cependant, il commence à disparaître en raison d’un certain nombre d’autres facteurs.

Le plus grand organisme du monde est en danger

Vue aérienne de la tremblaie de Pando. Source de l’image : Lance Oditt / Les amis de Pando

L’un des plus grands dangers auxquels Pando est actuellement confronté est le surpâturage par les cerfs et les wapitis. Ces animaux mangent les plus jeunes tiges de l’arbre. Selon ScienceAlert, une grande partie de l’inquiétude vient des troupeaux incontrôlés. Les troupeaux sont plus grands car il n’y a pas de prédateurs comme les loups ou les couguars pour contrôler leur nombre maintenant.

Les cerfs et les wapitis ont également tendance à se rassembler autour de Pando car il offre une protection contre les chasseurs. De plus, plusieurs arbres souffrent de maladies telles que le chancre de l’écorce de suie, la tache foliaire et la maladie fongique du conk. À l’heure actuelle, on ne sait pas quels types d’effets à long terme ces maladies pourraient avoir sur les vieux trembles des bois.

Bien sûr, le changement climatique suscite également des inquiétudes. Pando existe depuis la fin de la dernière période glaciaire. En tant que tel, il a eu un climat largement stable jusqu’à présent. La région alpine dans laquelle il se trouve n’est pas non plus étrangère aux températures plus chaudes ou même à la sécheresse. Cependant, le changement climatique pourrait aggraver ces facteurs. Cela pourrait réduire la durée de vie globale de l’arbre, ainsi que l’ensemble de l’écosystème qu’il soutient.

Luttant pour repousser

Source de l’image : Chris/Adobe

Parce que Pando est composé de plusieurs tiges, les plus anciennes meurent et tombent. Cela laisse entrer la lumière dans la forêt, ce qui aide à stimuler une nouvelle croissance. Malheureusement, cependant, les cerfs et les wapitis mangent le dessus de ces nouvelles pousses. Quand ils mangent les sommets, les nouvelles tiges meurent. En tant que tel, il est difficile pour une nouvelle croissance de survivre très longtemps. Des mauvaises herbes nuisibles poussent également dans la région, bien que des bénévoles affluent pour les éliminer chaque fois que possible.

Il y a cependant une zone dans la forêt qui a été clôturée. Cette zone a été clôturée il y a des années pour éliminer les tiges mourantes. Il exclut les cerfs et les wapitis qui résident dans la région, ce qui signifie que de nouvelles tiges clonales peuvent pousser sans souci. Cette zone est connue sous le nom de « jardin de bambou ». Cependant, la repousse est une préoccupation à bien plus grande échelle.

Pando a été extrêmement résistant tout au long de sa vie. Bien qu’il y ait des inquiétudes, des groupes comme Friends of Pando continuent d’éduquer et de se battre pour la forêt. Beaucoup espèrent qu’il continuera de croître et de prospérer comme il l’a fait au cours des siècles passés. Malheureusement, seul le temps nous dira si ces espoirs se réaliseront.