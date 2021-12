Le plus grand patch de Battlefield 2042 est là avec de nombreux correctifs de bienvenue

DICE a déployé une nouvelle mise à jour pour Champ de bataille 2042 sur toutes les plateformes, une semaine après la sortie d’un patch plus petit pour résoudre le problème de la prolifération des armes et de l’équilibre de l’aéroglisseur. Contrairement à celui-ci, cependant, le patch d’aujourd’hui est beaucoup plus gros.

Cela est vrai pour sa taille de téléchargement – allant de 5,5 Go à 7 Go selon la plate-forme – ainsi que pour son contenu. Le correctif comprend une multitude de correctifs, de nouvelles fonctionnalités, des ajustements d’équilibre et même un peu de nouveau contenu.

Les notes de mise à jour, que vous pouvez lire vous-même sur le blog, sont bien trop nombreuses pour être incluses ici, nous allons donc choisir les plus pertinentes dans nos points forts ci-dessous.

Points forts de la mise à jour 0.3.0 de Battlefield 2042

Nouveau contenu

Battlefield 2042 obtient des missions hebdomadaires. Trois d’entre eux seront mis en ligne chaque semaine et chacun attribuera de l’XP à la fin. Si vous terminez les trois au cours d’une semaine donnée, vous gagnerez un produit cosmétique unique. Vous pourrez suivre les progrès dans le menu principal.

Le portail Battlefield propose désormais de nouvelles dispositions pour Rush sur toutes les cartes All-Out Warfare du jeu. Vous pouvez également vous attendre à plus de modèles dans le constructeur, y compris un véhicule TDM. L’éditeur de règles du portail reçoit lui-même de nouvelles mises à jour, sous la forme d’une nouvelle option logique qui vérifie la source des dommages mortels causés aux joueurs.

Gameplay

Le CommoRose maladroit a vu un certain nombre de correctifs. Il sera désormais plus réactif et n’affichera pas les objectifs inactifs dans Breakthrough. Il affichera également les objectifs que vous pouvez marquer quand il le faut.

Le menu Plus a également été mis à jour pour améliorer l’expérience de personnalisation. Dans Conquest, le spam d’informations sur les gains/pertes du secteur a été atténué.

En termes de modes de jeu, Breakthrough propose une longue liste de correctifs qui incluent de nouveaux temps de capture, un algorithme de génération amélioré pour les défenseurs et l’ajout d’un nouveau widget de mode de jeu pour vous aider à mieux suivre la progression du match. Le nouveau widget se trouve à l’intérieur du tableau de bord et affiche également le temps de match écoulé. L’interface utilisateur mettra même en évidence les événements majeurs tels que les tickets d’attaquant atteignant 25 % et en atteignant le dernier secteur.

Le monde du jeu a vu plusieurs mises à jour qui couvrent les effets manquants pour les joueurs qui se joignent en retard, et diverses instances désynchronisées sur les cartes du jeu. Les invites d’interaction à travers le jeu diront désormais ce qu’elles font, et ne se contenteront pas d’afficher « interagir ». La liste s’étend également aux améliorations audio de destruction et à un meilleur son pour la tempête de sable.

ATH

Un autre ensemble passionnant de changements vient du HUD du jeu. Vous verrez désormais des joueurs dans un rayon de 50 m qui peuvent vous réanimer, et vous serez averti lorsque l’un d’eux sonnera votre cadavre pour indiquer qu’il vient pour une réanimation. Vous verrez également désormais correctement si vous êtes entouré de coéquipiers lorsque vous attendez une réanimation.

Lorsque vous manquez de munitions ou de santé, le jeu vous indiquera lequel de vos coéquipiers à proximité peut vous réapprovisionner. Pour mettre encore plus l’accent sur le travail d’équipe, vous saurez qui vous a guéri/réapprovisionné.

Un autre correctif majeur concerne l’encombrement des icônes dans le monde 3D. Les icônes seront désormais mises à l’échelle avec la distance, de sorte que votre écran ne sera pas constamment bloqué par une pile d’entre elles. Les icônes des joueurs amicaux seront désormais également correctement masquées lorsqu’elles sont derrière des murs, afin de réduire davantage l’encombrement.

La mise à jour ajoute une option pour rendre l’icône du mode de tir visible à tout moment, même lorsque l’arme ne prend pas en charge le changement de mode de tir. En général, il devrait être plus facile d’identifier l’ami de l’ennemi après la mise à jour, sans que cela ne crée plus d’encombrement de l’interface utilisateur.

l’audio

Le son faible de Battlefield 2042 ne sera peut-être pas corrigé dans cette mise à jour, mais DICE apporte plusieurs modifications bienvenues au paysage sonore du jeu. Les sons hors écran devraient être joués de manière plus cohérente, y compris les effets de réanimation, de fusées éclairantes, de wingsuit et de parachute.

Lorsque vous vous faites tirer dessus, le son de ces coups de feu sera plus facile à identifier. Il existe également une longue liste de sons nouveaux et mis à jour qui affectent un certain nombre d’actions – y compris des mises à jour des sons des véhicules pour les rendre plus faciles à identifier et plus immersifs à conduire.

Qualité de vie

L’élimination des animations qui montre des soldats distants avec des animations de faible qualité a été assoupli pour réduire ces instances. La mise à jour apporte un certain nombre de modifications aux animations des soldats en général, telles que la natation, le glissement, les poses de jambes en cas de chute et la position couchée dans certaines situations.

L’écran Collection est le destinataire d’une autre mise à jour majeure. Il vous faudra désormais moins de clics pour vous déplacer et personnaliser votre arme, y compris le menu Plus. L’écran affichera correctement quelle pièce jointe est déverrouillée et laquelle est en cours d’utilisation.

En général, vous pouvez vous attendre à ce que les transitions entre les différents menus du jeu soient globalement plus fluides.

Plans

DICE a déclaré que plus de 150 correctifs ont été apportés aux cartes du jeu, qui incluent tout, des corrections de géométrie, ajustement des endroits où les joueurs sont bloqués, logique d’apparition, problèmes visuels, collision pour les murs et autres objets, ainsi que l’audio dans certaines zones des cartes .

Il existe également une longue liste d’ajustements de l’équilibre des spécialistes, que vous pouvez voir sur le lien ci-dessus.

Nous nous attendons à un correctif supplémentaire dans les jours à venir, probablement la semaine prochaine, qui sera plus petit que la mise à jour 3. Il apportera plus de corrections de bugs et apportera quelques ajustements d’équilibre non inclus dans le correctif d’aujourd’hui.