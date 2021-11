La dernière affaire pénale de l’avocat spécial John Durham est autant un acte d’accusation du FBI de James Comey que de la principale source du dossier Steele, que Durham accuse d’avoir menti à plusieurs reprises aux agents.

Le dossier Steele était la preuve centrale utilisée par le FBI pour obtenir quatre mandats consécutifs de la FISA visant la campagne de Trump – et dans 39 pages de détails minutieux, l’acte d’accusation énonce à quel point les éléments centraux du dossier étaient imparfaits et faux.

Ces mandats de la FISA ont permis au bureau d’espionner l’ancien conseiller de Trump, Carter Page et ses nombreux contacts dans le monde Trump pendant près d’un an.

Igor Danchenko, la principale source de Steele pour le dossier, a inventé une source entière pour les allégations clés dans le dossier et s’est appuyé sur un responsable des relations publiques de longue date soutenant Hillary Clinton pour d’autres renseignements sans en informer le FBI, les charges d’accusation. Ce responsable des relations publiques avait des liens étroits avec des représentants du gouvernement russe, même s’il a fourni à Danchenko des informations qui ont atterri dans le dossier.

Pour une raison quelconque, le FBI de Comey n’a pas pu détecter ces graves défauts même si un groupe d’avocats civils a pu localiser plusieurs Russes soupçonnés d’être les sous-sources de Danchenko, les interrogeant chacun et obtenant des déclarations selon lesquelles les informations leur attribuaient dans le dossier était faux ou artificiel.

« Je pense que M. Danchenko m’a présenté comme la sous-source 4 pour ajouter de la crédibilité à son travail de mauvaise qualité, qui n’est pas basé sur des informations réelles ou une analyse approfondie », a déclaré la déclaration de témoin d’Alexey Sergeyevich Dundich.

« Mon impression est que M. Danchenko a fabriqué les informations publiées dans le Dossier pour gagner de l’argent rapidement », a-t-il ajouté. « Il est évident pour moi que le Dossier est une fraude délibérée et une collection de rumeurs vaines. »

L’avocat de Danchenko n’a pas répondu à une demande de commentaire de Just the News. Danchenko a tenté de plaider innocent aux accusations d’avoir menti cinq fois au FBI, mais un juge a déclaré jeudi qu’il était prématuré d’accepter un plaidoyer.

Danchenko, un citoyen russe vivant aux États-Unis qui a déjà travaillé pour le groupe de réflexion libéral Brookings Institution, a droit à sa journée devant le tribunal pour se défendre et présenter des preuves pour sa défense.

En attendant, les experts voient dans l’acte d’accusation de Durham de sérieux signaux d’alarme pour une enquête de contre-espionnage du FBI sur la montre de Comey et de l’adjoint Andrew McCabe avant leur licenciement, une enquête qui a duré plus de deux ans sans trouver aucune preuve de collusion Trump-Russie.

« Le modèle de faits que John Durham établit méthodiquement montre ce que James Comey et Andrew McCabe savaient probablement dès le premier jour, que le dossier Steele était un non-sens politique créé à la demande de la campagne Clinton », a déclaré Kevin Brock, ancien du FBI. chef et l’un des retraités les plus respectés du bureau.

« Et pourtant, ils ont sciemment couru avec ses fausses informations pour obtenir une procédure judiciaire contre un citoyen américain », a-t-il déclaré. « Ils ont fraudé non seulement un tribunal fédéral, ils ont fraudé le FBI et le peuple américain. »

Les membres des principaux comités de surveillance du Congrès ont déclaré que la question qui restait sans réponse était de savoir si l’inconduite du FBI était due à l’incompétence ou à quelque chose de plus néfaste. Déjà un ancien avocat du FBI a admis avoir intentionnellement falsifié un élément de preuve pour induire le tribunal de la FISA en erreur.

« Que ce soit par la corruption ou l’incompétence, le rôle central du FBI dans la facilitation et le maintien du canular de collusion russe est une tache sur sa réputation qui sera difficile à effacer », a déclaré le sénateur Ron Johnson (R-Wisc.), le républicain classé sur le Commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales.

« J’apprécie les récentes inculpations et informations révélées par l’avocat spécial Durham, et j’espère sincèrement que le chef de file ou les cerveaux de cette opération politique destructrice seront exposés et traduits en justice », a ajouté Johnson. « Le plus tôt sera le mieux. »

L’ancien président du House Intelligence Committee, Devin Nunes (R-Calif.), qui a joué un rôle central dans le démêlage du faux récit de collusion avec la Russie, a déclaré que les preuves se multiplient maintenant que la campagne qui s’est entendue avec la Russie était Clinton.

« Nous savions déjà que le dossier Steele était orchestré et financé par les démocrates, et maintenant nous savons qu’un agent démocrate, qui avait été un agent russe enregistré et était étroitement lié aux responsables du Kremlin, a servi de source directe pour les fabrications du dossier, » Nunes a déclaré à Just the News. « Comme je le dis depuis des années, les seules personnes qui se sont entendues avec les Russes étaient les démocrates. »

« Le FBI savait clairement dès les premiers jours que le dossier était un canular », a déclaré Nunes. « Le fait qu’ils l’aient utilisé sciemment de toute façon pour obtenir un mandat d’espionnage d’un citoyen américain est le type exact d’abus flagrant qui érode gravement et rapidement la confiance des Américains dans notre communauté du renseignement. »

Brock, qui a pris sa retraite du FBI avant que Comey ne prenne le relais, a déclaré que le manque de confiance est l’un des impacts durables sur le FBI de l’enquête ratée sur la Russie.

« Alors que Comey encaisse ses chèques de redevance d’un livre et d’un film, où vont les agents du FBI tous les jours pour récupérer la réputation du Bureau? » Il a demandé. « Les dommages causés par Comey, McCabe et d’autres à la confiance que les Américains ont traditionnellement placée dans le FBI sont incalculables. »