Le plus grand producteur de vaccins Covid au monde coincé avec un demi-MILLIARD de jabs sur le point d’être gaspillé | Monde | Nouvelles

Le manque de nouvelles commandes de l’Institut indien du sérum a conduit l’usine à réduire sa production de 50 pour cent. Un demi-milliard de vaccins contre le coronavirus actuellement en stock pourraient sinon être gaspillés. La capacité excédentaire est largement attribuée aux barrières logistiques.

Serum Institute produit le Covishield jab, la version locale du Vaxzevria d’AstraZeneca. Il représente 90 pour cent des 1,3 milliard de doses administrées jusqu’à présent en Inde.

Malgré son utilisation généralisée, la société est confrontée à un problème de surstock inattendu.

Le PDG Adar Poonawalla a déclaré à CNBC-TV18: « Je suis dans un dilemme dans lequel je n’aurais jamais imaginé être.

« Je produis 250 millions de doses [of Covishield] un mois mais la bonne nouvelle est que l’Inde a couvert une grande partie de la population et nous aurons terminé toutes nos commandes au ministère de la santé dans une semaine.

« Nous n’avons pas d’autres commandes en cours. Je vais donc réduire la production d’au moins 50 pour cent pour commencer sur une base mensuelle jusqu’à ce que les commandes reprennent en Inde et dans le monde. »

En réponse à la demande intérieure alors que les infections augmentaient en Inde, l’entreprise a interrompu les exportations de vaccins d’avril à octobre.

L’Inde a entièrement vacciné cette année la moitié de ses adultes éligibles.

Alors que quelque 85 pour cent des Indiens ont reçu une dose, des dizaines de millions de personnes doivent encore recevoir leur deuxième dose.

Une façon pour l’Institut d’éviter que le demi-milliard de doses en stock ne soit gaspillée est de réduire l’attente de 12 à 16 semaines entre la première et la deuxième injection à seulement huit semaines.

Plus de 160 anciens dirigeants mondiaux et personnalités mondiales ont appelé le Royaume-Uni et d’autres pays riches en octobre à transporter immédiatement par avion des millions de vaccins contre les coronavirus excédentaires vers les pays en développement.

M. Poonawalla a ajouté : « Tous ces autres pays ne peuvent pas vacciner sept ou huit millions de bénéficiaires par jour comme l’a fait l’Inde.

« Ils n’ont pas ce genre d’infrastructure.

« J’espère qu’à cette époque l’année prochaine, ils auraient atteint, espérons-le, 60 à 70 pour cent de l’objectif de double vaccination. »

Le gaspillage de vaccins s’est déjà avéré problématique en Inde en début d’année. Mais ensuite, c’était dû à un manque de coordination locale dans les centres de vaccination.

En mars, environ 6,5% des doses étaient gaspillées, les responsables de la santé exhortant les États à mieux gérer leurs campagnes de vaccination.

Bien que le gouvernement n’ait pas précisé combien de doses avaient été jetées, le pourcentage fourni suggère qu’il aurait pu être plus de deux millions.

Vinod Kumar Paul, haut responsable de la santé, a déclaré: « Le gaspillage de ce produit précieux semblable à un élixir, la chose la plus importante actuellement pour un individu ou le pays dans son ensemble, est absolument faux. »

Au Royaume-Uni, des centaines de milliers de vaccins ont été perdus en mai en raison d’un changement de politique d’utilisation du vaccin AstraZeneca pour les groupes d’âge plus jeunes, craignant qu’il ne produise de rares caillots sanguins.

Plus de 600 000 doses excédentaires ont été jetées à la poubelle à leur expiration en août – une décision considérée comme un échec car elles auraient pu être données à des pays plus pauvres.

Oxfam a décrit cela comme « un scandale absolu » tandis que Médecins Sans Frontières (MSF) a déclaré que c’était « douloureux à voir » étant donné que « les outils médicaux COVID-19 sont rares et certains pays ont vacciné moins de 1% de leur population ».