Le plus grand regret des Boston Celtics de Paul Pierce

Paul Pierce sera intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame samedi soir.

Avant le grand événement, Pierce a pris un moment pour réfléchir à son passage de 15 ans avec les Boston Celtics. A savoir, son plus grand regret.

Après plus d’une décennie au sein de l’organisation, Pierce a remporté son premier titre en carrière en 2007-08.

C’était incontestablement l’accomplissement le plus notable de sa carrière – mais aussi d’une certaine manière la source de sa plus grande déception.

“Le seul regret que j’ai, c’est de ne pas gagner ce deuxième match”, a-t-il déclaré via NBC Sports. “C’est ça.”

Pierce a également noté qu’il pensait que son seul anneau, bien qu’il soit venu grâce à l’équipe entre lui, Kevin Garnett et Ray Allen, n’était pas comme les joueurs de championnats super chargés d’équipe remportent aujourd’hui.

« C’est différent maintenant. Les joueurs bougent beaucoup. Ils fabriquent leurs équipes. La façon dont nous l’avons fait était un peu différente », a déclaré Pierce. «Les gens diront que j’ai joué dans la super équipe de la nouvelle ère, mais c’est comme si nous devions avoir de la chance. Nous avons eu de la chance avec le choix de repêchage, nous avons eu de la chance avec l’échange, nous avons eu de la chance avec Kevin Garnett qui a abandonné sa clause de non-échange.

«Donc, toutes ces choses devaient s’aligner, alors qu’aujourd’hui, les gars fabriquent en jouant les uns avec les autres, en créant de super équipes grâce à l’agence libre, en créant des amitiés. Et je n’ai rien contre ça. C’est pourquoi je suis tellement fier d’être avec l’équipe avec laquelle j’ai été si longtemps, de traverser des moments difficiles et de pouvoir enfin remporter un championnat.

Dak Prescott reste gagnant. https://t.co/WN2voiN8k7 – Jeu 7 (@game7__) 11 septembre 2021

Pierce est un gars intéressant. Entre son départ étrange d’ESPN et certains de ses comportements étranges passés et présents, il est sûr de dire qu’il est très unique. Cela dit, quand il devient introspectif, comme il l’a fait à propos de Kobe Bryant et du 1er joueur qui « l’a fait mourir de peur », il est l’une des personnalités les plus intéressantes de la NBA.

Espérons qu’au cours des prochaines années, Pierce pourra enfin s’installer, devenir autonome et éventuellement obtenir l’adoration qu’il attend si désespérément des fans de cerceaux du monde entier.

En rapport: Les Lakers de Real Reason ont largué Marc Gasol et l’ont échangé aux Grizzlies