Le plus grand régulateur financier du Japon prévoit de limiter l’émission de Stablecoin aux banques et aux sociétés de virements bancaires

7 décembre 2021

Après les États-Unis, le Japon se concentre sur les pièces stables et agit pour limiter le nombre d’entreprises pouvant émettre ces actifs adossés à la monnaie fiduciaire, selon un rapport Nikkei.

Le principal régulateur bancaire du pays, l’Agence des services financiers (FSA), envisage de proposer l’année prochaine une législation visant à restreindre l’émission de pièces stables aux banques et aux sociétés de virement bancaire, qui sont légalement tenues de protéger les actifs des clients.

Le rapport citait la crise de la dette du géant chinois de l’immobilier Evergrande, attirant l’attention sur les revendications de stabilité formulées par les pièces stables comme l’USDT et l’USDC.

En septembre, comme nous l’avons signalé, Tether et Circle ont fait l’objet d’un examen minutieux pour détention de papier commercial, mais le premier a précisé qu’il ne détenait aucun papier commercial émis par Evergrande ; au contraire, sa grande majorité du papier commercial est dans des émetteurs notés A-2 et au-dessus.

La capitalisation boursière et l’utilisation des pièces stables ont explosé en popularité depuis l’année dernière. Leur capitalisation boursière combinée dépasse désormais 146 milliards de dollars, contre seulement 29 milliards de dollars au début de cette année.

En plus de limiter les émetteurs, la FSA durcira également les réglementations pour empêcher le blanchiment d’argent, selon le rapport. Les intermédiaires tels que les fournisseurs de portefeuilles seront en outre placés sous la surveillance de l’agence et tenus de respecter les obligations en vertu de la loi sur la prévention des transferts de produits du crime, y compris la vérification de l’identité des utilisateurs et la déclaration des transactions suspectes, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, dans un rapport de novembre, les autorités financières américaines, dont l’OCC, la FDIC et la Réserve fédérale, ont demandé que les émetteurs de pièces stables soient des institutions de dépôt assurées, qui sont soumises à une réglementation et à une supervision.

