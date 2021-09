Le plus grand retour du lycée a eu lieu avec un football imbibé de vomi

in

À ce stade, vous avez probablement vu, ou du moins entendu parler du retour de Hamilton High School, qui est sans aucun doute l’un des meilleurs de l’histoire du football. En panne 24-7 avec 1:10 restant au compteur, ce qui s’ensuivit fut l’une des séries d’événements les plus dramatiques et improbables que vous puissiez voir.

L’une des finitions les plus folles que vous verrez jamais… Hamilton HS a effacé un déficit de 24-7 avec 1:10 à jouer. Finale : Hamilton 25, Mgr Gorman 24 pic.twitter.com/BvUwb56Ozj – Le réseau d’action (@ActionNetworkHQ) 18 septembre 2021

En marquant un but sur le terrain pour entamer la procédure, Hamilton a réduit le score à 24-10 avant de récupérer un coup de pied offensif, de marquer un touché – avant de tout recommencer et de clôturer le deuxième avec une conversion de deux points sur une course de quart-arrière.

Maintenant, ce que vous ne saviez probablement pas, c’est qu’une partie de cette séquence contenait un ballon de football imbibé de vomi. Ouais, ce n’était pas une faute de frappe, donc désolé pour ça. Ne cliquez pas si vous êtes réticent à vomir.

Les nerfs affectent tout le monde de différentes manières, et ce fut sans aucun doute le passage le plus stressant du jeu que Hamilton aura toute la saison. Cela m’a laissé me demander comment le vomi a influencé le ballon, parce que je suis bizarre comme ça.

Pensez-vous que tout s’est envolé alors que la balle se dirigeait vers sa cible ? A-t-il été rendu glissant à cause de cela ? Le receveur a-t-il remarqué qu’il y avait quelque chose de bizarre lorsqu’il l’a attrapé, ou était-ce que l’adrénaline était trop forte pour remarquer que la balle était couverte de fluides corporels ? Cela fait vraiment réfléchir. Ou du moins ça me fait réfléchir, parce que je suis bizarre comme ça.