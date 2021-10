Le « plus grand serpent du monde » levé par une grue dans la forêt tropicale dominicaine

Des images incroyables montrent le moment où un serpent de 10 pieds a été hissé du sol par un excavateur.

La bête colossale semble avoir été trouvée par des ouvriers défrichant une partie de la forêt tropicale de la Dominique.

Dans la vidéo, l’homme étonné qui filme peut être entendu dire : « Ma mère, quoi ? »

Le serpent est vivant lorsqu’il est soulevé par la pelleteuse, mais on ne sait pas ce qui lui est arrivé par la suite.

La vidéo a été publiée par Tik Toker Fakrulazwa. Une autre vidéo partagée sur le même compte montre un serpent d’apparence similaire entassé dans une cage avec un homme essayant de le retirer.

La vidéo montre l’homme attrapant le visage du serpent et le faisant sortir de l’enclos et le faire entrer dans un coffre de voiture.

Plusieurs personnes se joignent à nous pour aider à soulever la lourde bête, qui est finalement rangée à l’arrière de la voiture.

Le serpent a été découvert dans une forêt tropicale dominicaine (Photo : @fakrulazwa)

Les vidéos ont été vues des millions de fois après avoir été partagées sur les réseaux sociaux.

Les utilisateurs de Reddit ont exprimé leur étonnement devant la taille du serpent sur la grue.

L’un d’eux a dit: « Ça ressemble à un record du monde. »

Un autre a posté: « Pour de vrai. Cette chose est en fait jumbo.

On ne sait pas de quel type de serpent il s’agissait.

La Dominique a été surnommée «l’île de la nature» en raison de sa faune et de sa flore.

Il semble faire environ 10 pieds (Photo: @fakrulazwa)

Originaire de l’île se trouve le boa constrictor mortel, qui peut atteindre 13 pieds.

Les plus grands serpents du monde appartiennent aux familles des pythons et des boas.

Le plus long serpent jamais enregistré était un python réticulé trouvé en 1912 mesurant 10 mètres (32 pieds). C’est plus de la moitié de la longueur d’une piste de bowling et plus longue qu’une girafe est grande, selon le Natural History Museum.

Les pythons réticulés se trouvent généralement dans les forêts tropicales humides du sud-est de l’Asie.

Bien qu’ils puissent atteindre des longueurs énormes, ils ont tendance à être minces par rapport aux anacondas verts – les serpents les plus lourds du monde.

L’anaconda le plus lourd jamais enregistré pesait 227 kilogrammes (35 pierres). L’énorme serpent mesurait 8,43 mètres de long, avec une circonférence de 1,11 mètres.

