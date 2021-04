Attache (USDT)

Le plus grand Stablecoin, Tether (USDT), est maintenant en ligne sur la solution d’évolutivité Ethereum, Hermez Network

Tether, le plus grand stablecoin, est maintenant en ligne sur Hermez, une solution de mise à l’échelle de couche 2.La solution réduira la hausse des frais de gaz et de transaction sur Ethereum.La concurrence pour Tether est à la hausse.

Le stablecoin de Tether, USDT, est désormais en ligne sur Hermez, une solution de mise à l’échelle sur Ethereum basée sur la solution ZK-rollup. Annoncé lundi, le passage à Ethereum Layer 2 devrait réduire les frais de gaz de randonnée, qui ont augmenté à mesure que l’espace DeFi et NFT se développait sur la blockchain.

La solution Hermez zk-rollup a été lancée plus tôt cette année pour alléger la charge sur Ethereum. Les rollups fournissent une solution en regroupant de nombreuses transactions en une seule transaction, ce qui réduit les frais de blockchain et les coûts de stockage des données. La clé des cumuls est le concept selon lequel une petite fraction de données sur la chaîne L2 (Hermez) représente toutes les données importantes sur Ethereum.

Dans ce cas, chaque transaction Tether terminée, le solde et les comptes d’utilisateurs du rollup Hermez seront disponibles sur le réseau Ethereum malgré que seule une fraction des informations soit diffusée sur la deuxième plus grande blockchain. Hermez exploite la solution de cumul zk-SNARK qui permet de regrouper les transactions en une seule transaction.

S’exprimant sur le passage à une solution naissante de couche 2, Paolo Ardoino, CTO de Tether, a déclaré que la solution «résoudrait les problèmes d’évolutivité et de transactions élevées sur le réseau Ethereum». Tether est devenu le premier stablecoin à être lancé sur Hermez. Il ajouta,

«Tether prend au sérieux son rôle central dans l’écosystème des jetons numériques. Nous nous engageons à surmonter les obstacles techniques tout en faisant tout notre possible pour rendre manifeste les nombreux grands projets sur lesquels les développeurs travaillent dans notre espace. »

Le passage de Tether à Hermez aidera à libérer du stockage sur la blockchain, réduisant efficacement les frais ETH. Les données d’Ycharts montrent que les frais moyens pour une seule transaction sur ETH sont de 22 $, au moment de la rédaction, empêchant les utilisateurs disposant de petites sommes de fonds d’utiliser la plate-forme. Hermez promet une réduction de plus de 90% des frais de transmission moyens, ce qui abaisserait les frais de transaction à moins de 2 $.

Le déménagement de Tether à Hermez fait suite à l’intégration de Tether sur la blockchain Polkadot et les réseaux Kusama plus tôt ce mois-ci.

Compétition pour Tether

La hausse des frais de gaz sur Ethereum amène de nombreux échanges et utilisateurs à passer à de meilleures solutions et à des chaînes de blocs moins chères. Tron, la 18e plus grande blockchain, est devenue le principal concurrent d’Ethereum sur la valeur de l’USDT transférée à travers les réseaux.

Les données de Coinmetrics confirment que l’USDT transféré sur Tron a atteint la parité avec Ethereum, ce qui suscite des inquiétudes pour le plus grand réseau de contrats intelligents.

Tether, qui représente environ 70% du marché total des monnaies stables, a considérablement augmenté pour atteindre une capitalisation boursière de 48 milliards de dollars, se plaçant au sixième rang du classement de Coingecko.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.